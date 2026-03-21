Milan, Maignan in numeri: il peso delle sue parate sulla stagione

Ci sono numeri che spiegano una stagione meglio di qualsiasi narrazione. E poi ci sono numeri che la riscrivono completamente. Quelli di Mike Maignan appartengono alla seconda categoria. Il Milan ha subito appena 23 gol in 30 giornate: l'anno scorso, a questo punto, le reti incassate erano già 35. Una crescita straordinaria, che però acquista ancora più valore se confrontato con gli expected goals concessi: 33,5. Tradotto, i rossoneri avrebbero dovuto subire circa 10 reti in più. La differenza ha un nome preciso: Maignan.