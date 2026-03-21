Milan, Maignan in numeri: il peso delle sue parate sulla stagione

Milan, gli xG evitati da Maignan—
Nel calcio contemporaneo, gli xG evitati sono una delle metriche più affidabili per valutare il rendimento di un portiere. Non si limitano a contare le parate, ma ne misurano il peso specifico in relazione alla pericolosità dei tiri subiti.
Il Milan, da questo punto di vista, rappresenta un caso emblematico. I 33,5 xG concessi indicano che la squadra di Massimiliano Allegri subisce molti meno gol rispetto alle occasioni concesse agli avversari.
La forbice di oltre 10 reti è la più ampia della Serie A. Questo significa che Maignan non si limita a svolgere il compito base del portiere, ma sta letteralmente “decidendo” le partite, mantenendo il Milan competitivo anche nei momenti di maggiore sofferenza.
Le parate che valgono punti—
Nel derby contro l’Inter, Maignan è stato protagonista assoluto. Prima neutralizza un colpo di testa ravvicinato di Marcus Thuram con un riflesso prodigioso, poi ipnotizza Hakan Calhanoglu dal dischetto. Un intervento che va oltre la tecnica: il francese studia l’avversario, si posiziona leggermente decentrato per indurlo a scegliere il lato preferito e, all’ultimo istante, corregge la posizione per respingere il tiro. Considerando che un rigore vale 0,75 xG, si tratta di una parata dal peso enorme.
Copione simile contro la Roma, quando Maignan ferma Paulo Dybala dagli undici metri nei minuti finali, difendendo l’1-0. Un intervento decisivo, che interrompe anche la striscia perfetta di rigori dell’argentino con la maglia giallorossa.
Non mancano poi le parate di pura reattività, come il doppio intervento su Lucas Da Cunha in Como-Milan: prima la respinta ravvicinata, poi il tocco in caduta che impedisce il tap-in. O ancora il volo spettacolare contro il Bari in Coppa Italia, su una conclusione violenta di Giuseppe Sibilla diretta sotto l’incrocio.
Anche contro il Torino, Maignan si è superato con una grande parata su Simeone. Il 'Cholito' colpisce a botta sicura a pochi passi dalla porta, ma Magic Mike alza il muro e respinge la sua conclusione con il piede destro. D'aversa non ci crede, Allegri, invece, tira un sospiro di sollievo.
Leadership e continuità: il valore oltre i numeri—
Ridurre Maignan a una sequenza di parate, per quanto decisive, sarebbe limitante. Il suo impatto si estende alla gestione della linea difensiva e alla tenuta mentale della squadra.
Dopo l’uscita di Calabria, la fascia da capitano ha formalizzato un ruolo che già esercitava da tempo: guida costante, comunicazione continua, capacità di trasmettere sicurezza. Anche nei momenti in cui il Milan concede di più, la squadra non perde compattezza proprio grazie alla presenza del suo portiere.
La continuità è un altro elemento distintivo. Maignan riesce a mantenere concentrazione e livello di prestazione elevati anche quando viene chiamato in causa poche volte durante la partita. Ed è proprio in queste situazioni che spesso arrivano gli interventi più pesanti.
Nel calcio dei dati, gli xG evitati raccontano una verità inequivocabile: Mike Maignan è uno dei portieri più decisivi d’Europa. Ma è il contesto a rendere questo dato ancora più significativo: il Milan concede, a tratti soffre, ma resta in piedi.
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E resta in piedi perché tra i pali c’è un portiere che non si limita a parare: anticipa, legge, decide. Un leader tecnico e mentale che trasforma occasioni avversarie in rimpianti. Se oggi i rossoneri possono vantare la miglior difesa dei top campionati, gran parte del merito passa dalle sue mani. Letteralmente.
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