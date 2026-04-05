Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
I risultati, però, l'anno scorso non venuti: retrocessione in Serie D nella doppia finale playout contro la SPAL .... «Vero, è stato un anno difficile per i risultati ma utile per il lavoro e la crescita, sia come professionista che come persona. Senza quella esperienza lì probabilmente non sarei il giocatore e il ragazzo che sono oggi. Fossi andato via, non sarei quello che sono ora», la convinzione di Bartesaghi.
Milan, Bartesaghi: "Il club ha fatto un grande investimento e noi ragazzi ..."—
Magari, ripartire dalle Seconde Squadre, dalle Under 23, potrebbe essere una delle tante soluzioni per valorizzare il talento nei settori giovanili del club. Bartesaghi, alla 'rosea', si è detto più che d'accordo. «Per quanto mi riguarda, assolutamente sì. Il club ha fatto un grande investimento, noi ragazzi del Milan ci siamo passati quasi tutti e in futuro potremo ritrovarci qui, insieme, tra i grandi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA