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Bartesaghi: “Napoli-Milan? Siamo una squadra forte, ogni avversario è alla nostra portata”

Bartesaghi: 'Napoli-Milan? Siamo una squadra forte, ogni avversario è alla nostra portata'
Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha introdotto Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 di domani sera allo stadio 'Diego Armando Maradona': ecco le sue parole sul big match da zona Champions alla 'rosea'
Daniele Triolo Redattore 

Domani sera, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena allo stadio 'Diego Armando Maradona' contro i padroni di casa del Napoli di Antonio Conte. Si tratterà di una partita, valevole per la 31^ giornata della Serie A 2025-2026, di importanza capitale per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il Milan è secondo in classifica, a quota 63 punti mentre il Napoli con 62. Chi vince, dunque, tra azzurri e rossoneri, si prende il secondo posto. E, sperando in un passo falso (o mezzo passo falso) dell'Inter questa sera a 'San Siro' contro la Roma, potrebbe anche alimentare qualche chance di Scudetto.

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Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato di Napoli-Milan in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni sul big match. «È una delle nostre partite più importanti, fondamentale per il finale di stagione. La prepareremo con tutta l’enfasi che merita. Ci saranno emozione ma anche grande consapevolezza: siamo una squadra forte e ogni avversario è alla nostra portata».

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