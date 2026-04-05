Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Partito da riserva di Pervis Estupiñán, Bartesaghi è gradualmente diventato titolare del Milan di Massimiliano Allegri e, partita dopo partita, ha raccolto sempre più consensi. Il suo rendimento cresce, l'esperienza anche e si intravede, per il ragazzo cresciuto nel vivaio del rossonero, presso il centro 'Vismara', un futuro più che roseo.
Intanto, però, è un giovane di belle speranze che per migliorare velocemente e giorno dopo giorno, si fa guidare dai compagni di squadra più esperti. Lo ha affermato lo stesso Bartesaghi in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Da chi, soprattutto?
Milan, Bartesaghi: "Con Gabbia passo davvero molto tempo, facciamo tante cose insieme"—
«Matteo Gabbia per primo. Con lui passo davvero molto tempo, facciamo tante cose insieme. In campo anche Mike Maignan, che è il nostro leader. Mi parla tanto Adrien Rabiot - il commento di Bartesaghi -. Luka Modrić si fa seguire più con i fatti che con le parole ...».
© RIPRODUZIONE RISERVATA