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Milan, Bartesaghi: “Gabbia la guida, Maignan il leader. Su Rabiot e Modric dico …”

Milan, Bartesaghi: 'Gabbia la guida, Maignan il leader. Su Rabiot e Modric dico ...'
Davide Bartesaghi, giovane difensore del Milan, ha parlato dei compagni di squadra più influenti con lui all'interno della rosa rossonera: menzione speciale per Matteo Gabbia e per il capitano Mike Maignan. Ma non soltanto: le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Ha esordito presto, in Prima Squadra con il Milan, il giovane difensore Davide Bartesaghi. È accaduto il 23 settembre 2023, in occasione del successo (1-0) di 'San Siro' contro l'Hellas Verona siglato da un gol di Rafael Leão, subentrando al 75' ad Alessandro Florenzi.

Da quel giorno, Bartesaghi ha fatto tanta strada: dopo il debutto in Serie A, il numero 33 del Diavolo ha fatto anche il suo esordio in Champions League e - proseguendo il suo percorso naturale di crescita nel Milan Primavera e nel Milan Futuro - è arrivato alla definitiva promozione in Prima Squadra in questa stagione.

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Partito da riserva di Pervis Estupiñán, Bartesaghi è gradualmente diventato titolare del Milan di Massimiliano Allegri e, partita dopo partita, ha raccolto sempre più consensi. Il suo rendimento cresce, l'esperienza anche e si intravede, per il ragazzo cresciuto nel vivaio del rossonero, presso il centro 'Vismara', un futuro più che roseo.

Intanto, però, è un giovane di belle speranze che per migliorare velocemente e giorno dopo giorno, si fa guidare dai compagni di squadra più esperti. Lo ha affermato lo stesso Bartesaghi in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Da chi, soprattutto?

Milan, Bartesaghi: "Con Gabbia passo davvero molto tempo, facciamo tante cose insieme"

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«Matteo Gabbia per primo. Con lui passo davvero molto tempo, facciamo tante cose insieme. In campo anche Mike Maignan, che è il nostro leader. Mi parla tanto Adrien Rabiot - il commento di Bartesaghi -. Luka Modrić si fa seguire più con i fatti che con le parole ...».

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