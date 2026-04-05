Davide Bartesaghi, giovane difensore del Milan, ha parlato dei compagni di squadra più influenti con lui all'interno della rosa rossonera: menzione speciale per Matteo Gabbia e per il capitano Mike Maignan. Ma non soltanto: le sue dichiarazioni

Ha esordito presto, in Prima Squadra con il Milan , il giovane difensore Davide Bartesaghi . È accaduto il 23 settembre 2023 , in occasione del successo ( 1-0 ) di 'San Siro' contro l' Hellas Verona siglato da un gol di Rafael Leão , subentrando al 75' ad Alessandro Florenzi .

Da quel giorno, Bartesaghi ha fatto tanta strada: dopo il debutto in Serie A, il numero 33 del Diavolo ha fatto anche il suo esordio in Champions League e - proseguendo il suo percorso naturale di crescita nel Milan Primavera e nel Milan Futuro - è arrivato alla definitiva promozione in Prima Squadra in questa stagione.