Milan, concorrenza tra Bartesaghi ed Estupiñán? "Il nostro è un gruppo sano"

In un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Bartesaghi ha affrontato anche il tema della concorrenza con l'ecuadoriano. Parlandone, però, in toni non negativi. «Estupiñán è un bravo giocatore. Gli ho fatto i complimenti dopo il gran gol nel derby - ha rivelato il numero 33 rossonero -. Siamo compagni, non avversari. Il gruppo più è sano e più può andare lontano. Il nostro lo è, c’è una grande energia positiva».