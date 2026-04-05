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Milan, Bartesaghi: “Estupinan? Bravo giocatore. Gli ho fatto i complimenti dopo il gol nel derby”

Milan, Bartesaghi: 'Estupinan? Bravo giocatore. Gli ho fatto i complimenti dopo il gol nel derby'
Davide Bartesaghi, difensore del Milan classe 2005, dopo poche partite in questa stagione ha scalzato Pervis Estupinan dalla formazione titolare di Massimiliano Allegri. Ha parlato così dell'ecuadoriano a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola
Daniele Triolo Redattore 

La scorsa estate il Milan ha chiuso, dopo sei stagioni, la storia d'amore con Theo Hernández, che, dal 2019 al 2025, ha totalizzato 262 partite in maglia rossonera, con 34 gol e 45 assist al suo attivo, vincendo in questo periodo uno Scudetto (2022) e una Supercoppa Italiana (2025).

Per sostituire Theo, ceduto agli arabi dell'Al-Hilal per 25 milioni di euro più bonus, il Diavolo ha optato per Pervis Estupiñán, ingaggiato dal Brighton per 17 più 2 di bonus. Scelta, forse, non propriamente indovinata viste le enormi difficoltà incontrate dall'ex Villarreal al suo impatto con il mondo Milan.

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Tant'è che, dopo l'espulsione rimediata in Milan-Napoli dell'andata e con il passare delle partite di campionato, Estupiñán ha perso il posto da titolare come laterale sinistro nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri in favore del giovane, classe 2005, Davide Bartesaghi, promosso da quest'anno stabilmente in Prima Squadra.

Milan, concorrenza tra Bartesaghi ed Estupiñán? "Il nostro è un gruppo sano"

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In un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Bartesaghi ha affrontato anche il tema della concorrenza con l'ecuadoriano. Parlandone, però, in toni non negativi. «Estupiñán è un bravo giocatore. Gli ho fatto i complimenti dopo il gran gol nel derby - ha rivelato il numero 33 rossonero -. Siamo compagni, non avversari. Il gruppo più è sano e più può andare lontano. Il nostro lo è, c’è una grande energia positiva».

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