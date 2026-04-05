Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Tant'è che, dopo l'espulsione rimediata in Milan-Napoli dell'andata e con il passare delle partite di campionato, Estupiñán ha perso il posto da titolare come laterale sinistro nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri in favore del giovane, classe 2005, Davide Bartesaghi, promosso da quest'anno stabilmente in Prima Squadra.
Milan, concorrenza tra Bartesaghi ed Estupiñán? "Il nostro è un gruppo sano"—
In un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Bartesaghi ha affrontato anche il tema della concorrenza con l'ecuadoriano. Parlandone, però, in toni non negativi. «Estupiñán è un bravo giocatore. Gli ho fatto i complimenti dopo il gran gol nel derby - ha rivelato il numero 33 rossonero -. Siamo compagni, non avversari. Il gruppo più è sano e più può andare lontano. Il nostro lo è, c’è una grande energia positiva».
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