PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Bartesaghi: “Allegri? Tanto lavoro e richieste semplici: non prendere gol e farlo”

INTERVISTE

Milan, Bartesaghi: “Allegri? Tanto lavoro e richieste semplici: non prendere gol e farlo”

Milan, Bartesaghi: 'Allegri? Tanto lavoro e richieste semplici: non prendere gol e farlo'
Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha rivelato in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola cosa ha chiesto sin da subito Massimiliano Allegri ai giocatori rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Nella stagione 2024-2025, in Serie A, il Milan - guidato in panchina da Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi - si è piazzato soltanto all'ottavo posto. Un'annata maledetta, per il Diavolo, che, in 38 partite di campionato ha incassato la 'bellezza' di 43 gol. Finendo per risultare anche l'ottava difesa del torneo.

Numeri inquietanti per una compagine che, ad ogni modo, poteva schierare giocatori di buon livello come Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e Malick Thiaw. In questa stagione, ceduto Thiaw al Newcastle e rimpiazzato con Koni De Winter, la musica è cambiata. Merito, senza dubbio, anche e soprattutto del lavoro svolto dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri e dai suoi collaboratori.

LEGGI ANCHE

Lavoro di reparto e, ovviamente, di squadra. Perché non si diventa, con praticamente gli stessi interpreti e in pochi mesi, la seconda difesa del campionato, con 23 gol subiti in 30 gare, se non si difende tutti insieme, all'unisono, alla ricerca di un obiettivo comune: vincere quante più gare possibile per tornare a disputare la Champions League.

Milan, Bartesaghi: "I dati difensivi non erano buoni: Allegri ci ha chiesto di sistemarli subito"

—  

Davide Bartesaghi, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha rivelato cosa Allegri abbia chiesto ai suoi giocatori sin dai primi giorni del suo ritorno a Milanello. «Tanto lavoro. I dati difensivi della scorsa stagione ovviamente non erano buoni e l’allenatore ci ha chiesto di sistemarli subito, come prima cosa».

Bartesaghi ha poi chiosato così: «Ci ha fatto richieste semplici, come alla fine è il calcio: non prendere gol e farlo, come ripete spesso anche lui. Se lavori con costanza ogni giorno, segui quello che l’allenatore ti chiede, aggiungi sempre un mattoncino sopra un altro mattone».

Leggi anche
Milan, Bartesaghi: “Ruolo? Mi piace giocare da quinto. Ma in futuro mi vedo …”
Bartesaghi: “Al Milan ho finora avuto di più di quanto avrei pensato: felice e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA