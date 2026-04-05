Lavoro di reparto e, ovviamente, di squadra. Perché non si diventa, con praticamente gli stessi interpreti e in pochi mesi, la seconda difesa del campionato, con 23 gol subiti in 30 gare, se non si difende tutti insieme, all'unisono, alla ricerca di un obiettivo comune: vincere quante più gare possibile per tornare a disputare la Champions League.

Milan, Bartesaghi: "I dati difensivi non erano buoni: Allegri ci ha chiesto di sistemarli subito" — Davide Bartesaghi, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha rivelato cosa Allegri abbia chiesto ai suoi giocatori sin dai primi giorni del suo ritorno a Milanello. «Tanto lavoro. I dati difensivi della scorsa stagione ovviamente non erano buoni e l’allenatore ci ha chiesto di sistemarli subito, come prima cosa».

Bartesaghi ha poi chiosato così: «Ci ha fatto richieste semplici, come alla fine è il calcio: non prendere gol e farlo, come ripete spesso anche lui. Se lavori con costanza ogni giorno, segui quello che l’allenatore ti chiede, aggiungi sempre un mattoncino sopra un altro mattone».