Con 'vista' su quella maggiore. Stamattina, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', Bartesaghi ha rivelato un retroscena sul suo rapporto - tecnico e umano - con il suo allenatore. «Ad Allegri e ai suoi collaboratori devo tutto. Mi hanno dato sicurezza e aiutato ad adattarmi in più ruoli. Mi piace giocare dove mi utilizzano oggi, da quinto, ruolo a cui dedico tanto lavoro. In futuro mi vedo anche nella difesa a tre: ho capito che la duttilità è un valore aggiunto».