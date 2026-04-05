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Milan, Bartesaghi: “Ruolo? Mi piace giocare da quinto. Ma in futuro mi vedo …”

Milan, Bartesaghi: 'Ruolo? Mi piace giocare da quinto. Ma in futuro mi vedo ...'
Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' di che bella influenza sta avendo il tecnico Massimiliano Allegri su di lui di quanto ama giocare nella posizione in cui lo utilizza attualmente. Le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Davide Bartesaghi, difensore classe 2005, si sta imponendo in questa stagione come un titolare assoluto del Milan di Massimiliano Allegri. Aggregato in pianta stabile alla Prima Squadra, il ragazzo cresciuto al 'Vismara' era partito, inizialmente, come riserva di Pervis Estupiñán, il sostituto di Theo Hernández, prelevato dal Brighton per 19 milioni di euro bonus inclusi.

Invece, viste le tante difficoltà incontrate dal laterale mancino ecuadoriano, Bartesaghi ha scalato le gerarchie del tecnico livornese, si è conquistato - sul campo - una maglia da titolare a suon di prestazioni convincenti. Ha firmato anche i suoi primi due gol in Serie A, il 14 dicembre 2025, una bella doppietta in Milan-Sassuolo 2-2 a 'San Siro' e solidificato la sua posizione nella Nazionale Italiana Under 21.

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Con 'vista' su quella maggiore. Stamattina, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', Bartesaghi ha rivelato un retroscena sul suo rapporto - tecnico e umano - con il suo allenatore. «Ad Allegri e ai suoi collaboratori devo tutto. Mi hanno dato sicurezza e aiutato ad adattarmi in più ruoli. Mi piace giocare dove mi utilizzano oggi, da quinto, ruolo a cui dedico tanto lavoro. In futuro mi vedo anche nella difesa a tre: ho capito che la duttilità è un valore aggiunto».

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