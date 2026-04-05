Quest'anno, con l'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, Bartesaghi è stato promosso in pianta stabile tra i grandi. Partito come riserva di Pervis Estupiñán , ha scalato le gerarchie, si è conquistato un posto da titolare nel 3-5-2 del tecnico livornese e ha disputato, fin qui, 26 partite , con 2 gol e un assist al suo attivo, per 1.961' in campo.

Milan, Bartesaghi: "Ho la fiducia di allenatore, staff e compagni"

Il ragazzo ha espresso, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tutta la sua soddisfazione per la situazione che vive in rossonero. «Al Milan ho finora avuto di più di quanto avrei pensato di chiedere. Sono felice e fortunato: ho la fiducia dell’allenatore, dello staff e dei miei compagni».