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Bartesaghi: “Al Milan ho finora avuto di più di quanto avrei pensato: felice e fortunato”

Bartesaghi: 'Al Milan ho finora avuto di più di quanto avrei pensato: felice e fortunato'
Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha detto a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola di sentire la fiducia di tutti al Milan: allenatore Massimiliano Allegri, staff tecnico e compagni di squadra. Le sue sono parole di un ragazzo contento
Daniele Triolo Redattore 

L'esperienza nella Prima Squadra del Milan, per Davide Bartesaghi, è stato un continuo crescendo. Ha esordito in Serie A, con la maglia rossonera, il 23 settembre 2023, in occasione di Milan-Verona 1-0, con mister Stefano Pioli in panchina. Nell'annata 2023-2024, tra tutte le competizioni, ha totalizzato 86' in 7 presenze.

L'anno successivo, stagione 2024-2025, sempre 7 presenze, ma 118' sul terreno di gioco. Nel mezzo, le esperienze con il Milan Primavera e il Milan Futuro in Serie C che lo hanno formato e che hanno contribuito a farlo crescere nell'ambiente 'di casa', nella sua comfort zone.

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Quest'anno, con l'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, Bartesaghi è stato promosso in pianta stabile tra i grandi. Partito come riserva di Pervis Estupiñán, ha scalato le gerarchie, si è conquistato un posto da titolare nel 3-5-2 del tecnico livornese e ha disputato, fin qui, 26 partite, con 2 gol e un assist al suo attivo, per 1.961' in campo.

Milan, Bartesaghi: "Ho la fiducia di allenatore, staff e compagni"

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Il ragazzo ha espresso, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tutta la sua soddisfazione per la situazione che vive in rossonero. «Al Milan ho finora avuto di più di quanto avrei pensato di chiedere. Sono felice e fortunato: ho la fiducia dell’allenatore, dello staff e dei miei compagni».

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