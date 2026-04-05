Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Ci sarà tempo fino al 13 maggio per presentare le candidature alle elezioni del nuovo Presidente Federale e, da più parti, invocano il nome di Paolo Maldini. Per tanti, la leggenda del Milan sarebbe l'uomo perfetto da mettere al comando degli uffici di Via Allegri, nella Capitale e non è escluso che - magari dietro pressione di Andrea Abodi, Ministro dello Sport del Governo Italiano - questi possa accettare la sfida.
Maldini: "Indossare la maglia dell'Italia significa portare storia, responsabilità, orgoglio"—
Intanto, però, un paio di giorni fa Maldini ha commentato così - in un'intervista rilasciata a 'ZNews' - la mancata qualificazione degli Azzurri alla Coppa del Mondo. “Indossare la maglia della Nazionale Italiana non significa solo giocare. Significa portare con sé storia, responsabilità e orgoglio”, ha esordito Maldini.
"Ai miei tempi, lo spirito era tutto: disciplina, sacrificio, rispetto per la maglia"—
"Saltare un Mondiale è un campanello d'allarme. Due sono una crisi. Ma tre di fila ... è un fallimento totale". Per Maldini, in passato ciò che ha reso possibili le vittorie dell'Italia non è stato soltanto il talento, ma anche due componenti importanti come spirito e identità. "Ai miei tempi, lo spirito era tutto. Disciplina, sacrificio e rispetto per la maglia erano imprescindibili".
"Quando mancano tutte queste componenti, non è più l'Italia"—
"Oggi non vedo più la stessa voglia. Non vedo giocatori disposti a dare tutto per la squadra", ha chiosato l'ex difensore ed ex dirigente del Milan. "Quando mancano l'orgoglio, la responsabilità, l'identità ... allora non è più l'Italia".
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