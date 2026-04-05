Ci sarà tempo fino al 13 maggio per presentare le candidature alle elezioni del nuovo Presidente Federale e, da più parti, invocano il nome di Paolo Maldini . Per tanti, la leggenda del Milan sarebbe l'uomo perfetto da mettere al comando degli uffici di Via Allegri, nella Capitale e non è escluso che - magari dietro pressione di Andrea Abodi , Ministro dello Sport del Governo Italiano - questi possa accettare la sfida.

Intanto, però, un paio di giorni fa Maldini ha commentato così - in un'intervista rilasciata a 'ZNews' - la mancata qualificazione degli Azzurri alla Coppa del Mondo . “Indossare la maglia della Nazionale Italiana non significa solo giocare. Significa portare con sé storia, responsabilità e orgoglio”, ha esordito Maldini.

"Ai miei tempi, lo spirito era tutto: disciplina, sacrificio, rispetto per la maglia"

"Saltare un Mondiale è un campanello d'allarme. Due sono una crisi. Ma tre di fila ... è un fallimento totale". Per Maldini, in passato ciò che ha reso possibili le vittorie dell'Italia non è stato soltanto il talento, ma anche due componenti importanti come spirito e identità. "Ai miei tempi, lo spirito era tutto. Disciplina, sacrificio e rispetto per la maglia erano imprescindibili".