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Maldini: “Italia, saltare tre Mondiali di fila è un fallimento totale. Non vedo più la voglia di prima”

Maldini: 'Italia, saltare tre Mondiali di fila è un fallimento totale. Non vedo più la voglia di prima'
L'Italia salterà, per la terza volta di fila, l'appuntamento con i Mondiali e Paolo Maldini, leggenda del Milan, è intervenuto per commentare l'eliminazione degli Azzurri nella finale playoff per mano della Bosnia. Ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

L'Italia, come ormai tristemente noto, non si è qualificata per i Mondiali di U.S.A.-Canada-Messico 2026. Gli Azzurri, infatti, hanno perso la finale playoff contro la Bosnia ai calci di rigore e saranno costretti, dopo Russia 2018 e Qatar 2022, a guardare dal divano - un'altra volta - la rassegna iridata.

Nei giorni successivi il disastro è successo di tutto. Si è dimesso Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio): sono state indette le elezioni, in programma il prossimo 22 giugno, per il suo sostituto. Hanno rassegnato le proprie dimissioni, poi, anche Gianluigi Buffon (capo-delegazione dell'Italia) e Gennaro Gattuso, che non è più ufficialmente il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

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Ci sarà tempo fino al 13 maggio per presentare le candidature alle elezioni del nuovo Presidente Federale e, da più parti, invocano il nome di Paolo Maldini. Per tanti, la leggenda del Milan sarebbe l'uomo perfetto da mettere al comando degli uffici di Via Allegri, nella Capitale e non è escluso che - magari dietro pressione di Andrea Abodi, Ministro dello Sport del Governo Italiano - questi possa accettare la sfida.

Maldini: "Indossare la maglia dell'Italia significa portare storia, responsabilità, orgoglio"

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Intanto, però, un paio di giorni fa Maldini ha commentato così - in un'intervista rilasciata a 'ZNews' - la mancata qualificazione degli Azzurri alla Coppa del Mondo. “Indossare la maglia della Nazionale Italiana non significa solo giocare. Significa portare con sé storia, responsabilità e orgoglio”, ha esordito Maldini.

"Ai miei tempi, lo spirito era tutto: disciplina, sacrificio, rispetto per la maglia"

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"Saltare un Mondiale è un campanello d'allarme. Due sono una crisi. Ma tre di fila ... è un fallimento totale". Per Maldini, in passato ciò che ha reso possibili le vittorie dell'Italia non è stato soltanto il talento, ma anche due componenti importanti come spirito e identità. "Ai miei tempi, lo spirito era tutto. Disciplina, sacrificio e rispetto per la maglia erano imprescindibili".

"Quando mancano tutte queste componenti, non è più l'Italia"

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"Oggi non vedo più la stessa voglia. Non vedo giocatori disposti a dare tutto per la squadra", ha chiosato l'ex difensore ed ex dirigente del Milan. "Quando mancano l'orgoglio, la responsabilità, l'identità ... allora non è più l'Italia".

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