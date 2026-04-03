Gennaro Gattuso - ex centrocampista ed ex tecnico del Milan - e la FIGC hanno risolto consensualmente il contratto dell'allenatore calabrese: non è più il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana con effetto immediato: la nota della Federazione

Daniele Triolo Redattore 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 14:21)

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Gennaro Gattuso hanno risolto consensualmente il contratto che legava l’allenatore calabrese alla panchina della Nazionale Italiana di calcio. Lo ha comunicato, in una nota ufficiale, la stessa FIGC. La Federazione, per l'occasione, ha anche ringraziato Gattuso e tutto il suo staff tecnico "per la serietà, la dedizione e la passione con cui hanno lavorato negli ultimi nove mesi e augura loro i migliori successi per il prosieguo della carriera".

“Con il dolore nel cuore, non avendo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale – ha dichiarato Gattuso al sito web ufficiale della FIGC -. La maglia azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio, per questo è giusto agevolare sin da subito le future valutazioni tecniche. Desidero ringraziare il Presidente Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon, e con loro tutti i collaboratori della Federazione, per la fiducia e il supporto che mi hanno sempre garantito".