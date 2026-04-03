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Italia, Gattuso non è più CT: ora è ufficiale. “Giusto agevolare subito le future valutazioni tecniche”

Italia, Gattuso non è più Commissario Tecnico: risolto consensualmente il contratto
Gennaro Gattuso - ex centrocampista ed ex tecnico del Milan - e la FIGC hanno risolto consensualmente il contratto dell'allenatore calabrese: non è più il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana con effetto immediato: la nota della Federazione
Daniele Triolo Redattore 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Gennaro Gattuso hanno risolto consensualmente il contratto che legava l’allenatore calabrese alla panchina della Nazionale Italiana di calcio. Lo ha comunicato, in una nota ufficiale, la stessa FIGC. La Federazione, per l'occasione, ha anche ringraziato Gattuso e tutto il suo staff tecnico "per la serietà, la dedizione e la passione con cui hanno lavorato negli ultimi nove mesi e augura loro i migliori successi per il prosieguo della carriera".

Con il dolore nel cuore, non avendo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale – ha dichiarato Gattuso al sito web ufficiale della FIGC -. La maglia azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio, per questo è giusto agevolare sin da subito le future valutazioni tecniche. Desidero ringraziare il Presidente Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon, e con loro tutti i collaboratori della Federazione, per la fiducia e il supporto che mi hanno sempre garantito".

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"È stato un onore poter guidare la Nazionale e farlo anche con un gruppo di ragazzi che hanno mostrato impegno e attaccamento alla maglia. Ma il ringraziamento più grande va ai tifosi, a tutti gli italiani che in questi mesi non hanno mai fatto mancare il loro amore e sostegno alla Nazionale. Sempre con l’azzurro nel cuore”, ha concluso il suo intervento Gattuso, ex centrocampista del Milan per 13 stagioni, dal 1999 al 2012 e successivamente allenatore per circa un anno e mezzo tra il 2017 e il 2018.

“Desidero ancora una volta ringraziare Gattuso – ha chiosato infine Gravina – perché, oltre ad essere una persona speciale, come allenatore ha offerto un prezioso contributo, riuscendo in pochi mesi a riportare entusiasmo intorno alla Nazionale. Ha trasmesso ai calciatori e a tutto il Paese un grande orgoglio per la maglia azzurra".

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