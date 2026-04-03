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Milan, tanti auguri ad Adrien Rabiot: il centrocampista francese spegne 31 candeline

Rabiot compie 31 anni: il Milan celebra 'Il Duca' sui social
Giornata speciale in casa Milan: Adiren Rabiot compie 31 anni. Gli auguri del club e l'analisi dell'impatto del centrocampista francese
Redazione PM

Primo compleanno in rossonero per Adrien Rabiot, che oggi, venerdì 3 aprile 2026, compie 31 anni. Arrivato in estate dal Marsiglia dopo la lite con Rowe che lo ha spinto fuori dal club, il centrocampista francese si è imposto fin da subito come uno dei pilastri del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri.

L’impatto del “Duca” è certificato dai numeri. Con Rabiot titolare, il Diavolo ha raccolto 49 punti in 20 partite, viaggiando alla media di 2,45 punti a gara. Senza di lui, invece, il rendimento è calato sensibilmente: 14 punti in 10 incontri, una media di appena 1,4 punti a sfida. Questo dato fotografa perfettamente la sua centralità nello scacchiere rossonero, la differenza tra un andamento da scudetto o da metà classifica sta tutta lì.

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Anche sul piano realizzativo il contributo è stato importante: 5 gol e 5 assist in 21 presenze in Serie A. Leadership, equilibrio e inserimenti: Rabiot ha cambiato volto al centrocampo rossonero. E il Milan si gode il suo leader, oggi più che mai indispensabile.

Non sono mancati anche gli auguri del club, che ha celebrato il proprio "cavallo pazzo" attraverso un video delle sue migliori giocate pubblicato sui social: "Happy Birthday Adrien Rabiot".

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