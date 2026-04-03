Rabiot compie 31 anni: il Milan celebra 'Il Duca' sui social

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Anche sul piano realizzativo il contributo è stato importante: 5 gol e 5 assist in 21 presenze in Serie A. Leadership, equilibrio e inserimenti: Rabiot ha cambiato volto al centrocampo rossonero. E il Milan si gode il suo leader, oggi più che mai indispensabile.
Non sono mancati anche gli auguri del club, che ha celebrato il proprio "cavallo pazzo" attraverso un video delle sue migliori giocate pubblicato sui social: "Happy Birthday Adrien Rabiot".
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