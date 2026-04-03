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Off-White per il Milan, nuova capsule collection tra identità e innovazione: i dettagli

Off-White per il Milan, nuova capsule collection tra identità e innovazione: i dettagli
Dalla varsity jacket a hoodie e t-shirt: la nuova collezione di Off-White per il Milan, disponibile da oggi e che il Diavolo indosserà per la prima volta in occasione di Milan-Udinese, rilegge in chiave contemporanea i codici distintivi dei brand
Daniele Triolo Redattore 

AC Milan e Off-White™ presentano una nuova capsule collection che unisce heritage calcistico e design contemporaneo, rafforzando così una partnership definita da una visione condivisa tra sport, cultura e stile.

Il concept creativo si sviluppa attorno a un dialogo armonico tra elementi iconici e segni grafici rinnovati, riflettendo l’identità di un Club capace di scrivere la storia del calcio senza mai smettere di guardare avanti. La capsule reinterpreta infatti i codici distintivi dei due brand con un approccio essenziale e riconoscibile, combinando tecniche costruttive sofisticate, materiali di qualità e una cura particolare per vestibilità e dettagli.

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Il varsity jacket rappresenta il cuore della collezione, con lo scudo posizionato sul retro e una rilettura grafica delle cifre stilistiche di AC Milan e Off-White™, tra cui la “M” a strisce rovesciata e integrata all’interno del logo OW. La proposta si completa con hoodie e t-shirt, caratterizzate da un design pulito arricchito da lettering esclusivi e pattern ispirati all’architettura di San Siro. La palette cromatica valorizza il rosso e il nero, affiancati da tonalità più scure che rafforzano l’estetica premium dell’intera capsule.

Off-White per il Milan, al centro della lancio della collection la campagna 'Always Rossoneri'

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Al centro del lancio della collection c’è la campagna visiva “ALWAYS ROSSONERI”, costruita sull’interazione tra due dimensioni complementari: da un lato AC Milan come espressione collettiva, dall’altro Off-White™ come linguaggio individuale. Un equilibrio che dà forma a una narrazione in cui il look completo rappresenta l’uniforme contemporanea del Club rossonero - tra streetwear, sport, layering e grafiche - mentre i dettagli rivelano l’identità di chi indossa i capi, attraverso sguardo e atteggiamento. Prospettive che coesistono con eguale importanza, offrendo una rappresentazione completa dell’atleta moderno. La campagna vedrà protagonisti alcuni membri della famiglia rossonera, tra Prima Squadra maschile - Ruben Loftus-Cheek, Samuele Ricci, Alexis Saelemaekers e Adrien Rabiot - e femminile, con Thea Kyvåg e Sara Stokić.

La collezione, presentata mercoledì 1° aprile in un evento esclusivo presso Terrazza Martini alla presenza delle due prime squadre oltre che di ospiti selezionati e VIP, è disponibile da venerdì 3 aprile su store.acmilan.com, in tutti gli store AC Milan e su www.off---white.com. I giocatori della Prima Squadra maschile indosseranno per la prima volta la capsule al loro arrivo allo Stadio San Siro in occasione di Milan-Udinese, partita che si disputerà sabato 11 aprile.

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