Il varsity jacket rappresenta il cuore della collezione, con lo scudo posizionato sul retro e una rilettura grafica delle cifre stilistiche di AC Milan e Off-White™, tra cui la “M” a strisce rovesciata e integrata all’interno del logo OW. La proposta si completa con hoodie e t-shirt, caratterizzate da un design pulito arricchito da lettering esclusivi e pattern ispirati all’architettura di San Siro. La palette cromatica valorizza il rosso e il nero, affiancati da tonalità più scure che rafforzano l’estetica premium dell’intera capsule.

Off-White per il Milan, al centro della lancio della collection la campagna 'Always Rossoneri' — Al centro del lancio della collection c’è la campagna visiva “ALWAYS ROSSONERI”, costruita sull’interazione tra due dimensioni complementari: da un lato AC Milan come espressione collettiva, dall’altro Off-White™ come linguaggio individuale. Un equilibrio che dà forma a una narrazione in cui il look completo rappresenta l’uniforme contemporanea del Club rossonero - tra streetwear, sport, layering e grafiche - mentre i dettagli rivelano l’identità di chi indossa i capi, attraverso sguardo e atteggiamento. Prospettive che coesistono con eguale importanza, offrendo una rappresentazione completa dell’atleta moderno. La campagna vedrà protagonisti alcuni membri della famiglia rossonera, tra Prima Squadra maschile - Ruben Loftus-Cheek, Samuele Ricci, Alexis Saelemaekers e Adrien Rabiot - e femminile, con Thea Kyvåg e Sara Stokić.

La collezione, presentata mercoledì 1° aprile in un evento esclusivo presso Terrazza Martini alla presenza delle due prime squadre oltre che di ospiti selezionati e VIP, è disponibile da venerdì 3 aprile su store.acmilan.com, in tutti gli store AC Milan e su www.off---white.com. I giocatori della Prima Squadra maschile indosseranno per la prima volta la capsule al loro arrivo allo Stadio San Siro in occasione di Milan-Udinese, partita che si disputerà sabato 11 aprile.