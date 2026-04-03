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Il varsity jacket rappresenta il cuore della collezione, con lo scudo posizionato sul retro e una rilettura grafica delle cifre stilistiche di AC Milan e Off-White™, tra cui la “M” a strisce rovesciata e integrata all’interno del logo OW. La proposta si completa con hoodie e t-shirt, caratterizzate da un design pulito arricchito da lettering esclusivi e pattern ispirati all’architettura di San Siro. La palette cromatica valorizza il rosso e il nero, affiancati da tonalità più scure che rafforzano l’estetica premium dell’intera capsule.
Off-White per il Milan, al centro della lancio della collection la campagna 'Always Rossoneri'—
Al centro del lancio della collection c’è la campagna visiva “ALWAYS ROSSONERI”, costruita sull’interazione tra due dimensioni complementari: da un lato AC Milan come espressione collettiva, dall’altro Off-White™ come linguaggio individuale. Un equilibrio che dà forma a una narrazione in cui il look completo rappresenta l’uniforme contemporanea del Club rossonero - tra streetwear, sport, layering e grafiche - mentre i dettagli rivelano l’identità di chi indossa i capi, attraverso sguardo e atteggiamento. Prospettive che coesistono con eguale importanza, offrendo una rappresentazione completa dell’atleta moderno. La campagna vedrà protagonisti alcuni membri della famiglia rossonera, tra Prima Squadra maschile - Ruben Loftus-Cheek, Samuele Ricci, Alexis Saelemaekers e Adrien Rabiot - e femminile, con Thea Kyvåg e Sara Stokić.
La collezione, presentata mercoledì 1° aprile in un evento esclusivo presso Terrazza Martini alla presenza delle due prime squadre oltre che di ospiti selezionati e VIP, è disponibile da venerdì 3 aprile su store.acmilan.com, in tutti gli store AC Milan e su www.off---white.com. I giocatori della Prima Squadra maschile indosseranno per la prima volta la capsule al loro arrivo allo Stadio San Siro in occasione di Milan-Udinese, partita che si disputerà sabato 11 aprile.
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