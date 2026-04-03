Queste parole risuonano ancora più potenti oggi vista la situazione dell'Italia in generale e dei giovani in Serie A. Visto che si parla di un Maldini possibile candidato per rilanciare il calcio italiano ricordiamo cosa disse sulle giovanili di oggi: "Hanno bisogno di sviluppare la tecnica, la capacità di scelta, quindi non essere indottrinati da allenatori che pensano di essere preparati ma alla fin fine sono molto meno visionari di ragazzi che hanno un talento che magari loro non hanno mai avuto. Di conseguenza io preparerei i ragazzi a un altro tipo di di calcio, non assolutamente tattico". Vedremo a chi sarà affidato il presente e soprattutto il futuro di un Italia calcistica che continua a faticare sia a livello di club che di Nazionale (terzo Mondiale di fila visto dal divano), ma la strada consigliata da Maldini sembra la più facile da seguire. I giovani hanno bisogno di rigiocare davvero a calcio: quante ali offensive ci sono italiane in grado di saltare l'uomo, di creare un pericolo da zero? Quanti prospetti giovani stanno crescendo bene sotto questo punto di vista? Sempre troppo pochi. Serve ritornare indietro: "Gli anni di giovanili erano improntati sulla l’acquisizione di capacità tecniche", disse Maldini. Basta guardare al passato per il futuro.