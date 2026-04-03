Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Napoli-Milan, Conte senza Lukaku ma con i 'Fab Four'—
Poi, per la lotta al titolo, eventualmente si vedrà nelle prossime settimane. Ma come arrivano Napoli e Milan al confronto diretto in Campania? Gli azzurri di Conte ci arriveranno senza Romelu Lukaku, rimasto in Belgio a fare terapie per il recupero dall'infortunio e in aperto contrasto con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis.
Per il resto, nessun problema per il tecnico salentino, che punterà su Rasmus Højlund in attacco e sul centrocampo di qualità, con i 'Fab Four' André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Scott McTominay e Kevin De Bruyne (a caccia del gol numero 100 nei Top 5 campionati europei) tutti disponibili e sicuramente titolari contro il Diavolo.
Napoli-Milan, Allegri con il dubbio Leão. Ci saranno Modrić e Rabiot—
I rossoneri di Allegri, invece, si avvicinano alla sfida di Napoli con il dubbio Rafael Leão: ieri allenamento personalizzato a Milanello per il portoghese. Sta meglio, ma il suo impiego sarà deciso nel weekend. A centrocampo guideranno le danze Luka Modrić e Adrien Rabiot, altri big di questo Milan, che recupera Ruben Loftus-Cheek per la panchina. Out, invece, Matteo Gabbia.
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