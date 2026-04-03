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Napoli-Milan, un big in dubbio per Allegri. Conte ritrova tutti tranne Lukaku

Napoli-Milan, un big in dubbio per Allegri. Conte ritrova tutti tranne Lukaku
Napoli-Milan chiuderà, lunedì 6 aprile alle ore 20:45, il 31° turno di Serie A allo stadio 'Diego Armando Maradona' e la sfida si preannuncia spettacolare, ricca di grandi giocatori. Le ultime news sulle squadre di Antonio Conte e Max Allegri
Daniele Triolo Redattore 

La classifica di Serie A, al momento, recita Inter prima con 69 punti, seguita dal Milan con 63 e dal Napoli con 62. Va da sé come Napoli-Milan, big match della 31^ giornata di campionato in calendario lunedì 6 aprile, alle ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona', possa dire tantissimo sulle ambizioni Scudetto dell'una e dell'altra squadra.

Gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri, sperando che la Roma, a 'San Siro', il giorno prima abbia frenato la fuga nerazzurra, si sfideranno all'ultimo sangue, intanto, per il secondo posto in graduatoria e per continuare ad alimentare la propria corsa alla qualificazione per un posto nella prossima edizione della Champions League.

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Napoli-Milan, Conte senza Lukaku ma con i 'Fab Four'

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Poi, per la lotta al titolo, eventualmente si vedrà nelle prossime settimane. Ma come arrivano Napoli e Milan al confronto diretto in Campania? Gli azzurri di Conte ci arriveranno senza Romelu Lukaku, rimasto in Belgio a fare terapie per il recupero dall'infortunio e in aperto contrasto con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

Per il resto, nessun problema per il tecnico salentino, che punterà su Rasmus Højlund in attacco e sul centrocampo di qualità, con i 'Fab Four' André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Scott McTominay e Kevin De Bruyne (a caccia del gol numero 100 nei Top 5 campionati europei) tutti disponibili e sicuramente titolari contro il Diavolo.

Napoli-Milan, Allegri con il dubbio Leão. Ci saranno Modrić e Rabiot

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I rossoneri di Allegri, invece, si avvicinano alla sfida di Napoli con il dubbio Rafael Leão: ieri allenamento personalizzato a Milanello per il portoghese. Sta meglio, ma il suo impiego sarà deciso nel weekend. A centrocampo guideranno le danze Luka Modrić e Adrien Rabiot, altri big di questo Milan, che recupera Ruben Loftus-Cheek per la panchina. Out, invece, Matteo Gabbia.

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