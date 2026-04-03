Napoli-Milan chiuderà, lunedì 6 aprile alle ore 20:45, il 31° turno di Serie A allo stadio 'Diego Armando Maradona' e la sfida si preannuncia spettacolare, ricca di grandi giocatori. Le ultime news sulle squadre di Antonio Conte e Max Allegri

La classifica di Serie A , al momento, recita Inter prima con 69 punti , seguita dal Milan con 63 e dal Napoli con 62 . Va da sé come Napoli-Milan , big match della 31^ giornata di campionato in calendario lunedì 6 aprile , alle ore 20:45 , allo stadio 'Diego Armando Maradona', possa dire tantissimo sulle ambizioni Scudetto dell'una e dell'altra squadra.

Gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri, sperando che la Roma, a 'San Siro', il giorno prima abbia frenato la fuga nerazzurra, si sfideranno all'ultimo sangue, intanto, per il secondo posto in graduatoria e per continuare ad alimentare la propria corsa alla qualificazione per un posto nella prossima edizione della Champions League.