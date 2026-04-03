Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
CT Italia, Allegri (Milan) tra i candidati: Pellegatti dà un consiglio al club—
Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso rossonero, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', ha spiegato cosa dovrebbe fare il club di Via Aldo Rossi per scongiurare il rischio che il tecnico livornese abbandoni la nave milanista dopo appena una stagione per tentare l'esperienza da CT azzurro.
"Parliamoci chiaro così non cadiamo negli equivoci: Allegri deve, e mi spiace per i detrattori che vorrebbero che andasse via, essere blindato dal Milan. Blindare vuol dire blindare con le idee, con i progetti, con le strategie, questo vuol dire blindare Massimiliano Allegri", ha esordito Pellegatti sul tema.
"Parliamoci subito chiaro, qui non siamo ingenui. Se non si vuole blindare Allegri ..."—
Poi ancora: "E attenzione, sarò malizioso, dato che Allegri è una figura importante ma anche ingombrante per qualcuno, non prendano la scusa di lasciarlo andare in Nazionale. No, parliamoci subito chiaro, qui non siamo ingenui, non devono giocare con la nostra intelligenza. Allegri va blindato e se non lo si vuole fare lo si dice che lo si lascia per la Nazionale, non che 'Ha voluto lui'. Lui rimane al Milan se ci sono i progetti chiari, acquisti chiari, strategie chiare".
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