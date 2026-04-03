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Pellegatti: “Il Milan deve blindare Allegri, non giochi con la nostra intelligenza. Lui resta se …”

Pellegatti: 'Il Milan deve blindare Allegri, non giochi con la nostra intelligenza. Lui resta se ...'
Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso rossonero, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, tra i candidati al ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana al posto dell'ex milanista Gennaro Gattuso
Daniele Triolo Redattore 

L'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, ex centrocampista ed ex allenatore del Milan, non si è qualificata ai Mondiali e in casa azzurra è partita la rivoluzione. Ieri si sono dimessi Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e il capo-delegazione degli Azzurri, l'ex portiere Gianluigi Buffon.

Presto anche Gattuso lascerà il proprio incarico e già iniziano a ipotizzarsi i primi nomi dei candidati ad assumere il ruolo di CT della nostra Nazionale. Al fianco delle ipotesi Roberto Mancini (in pole position) e Antonio Conte (Napoli), è spuntata anche quella di Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan.

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Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso rossonero, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', ha spiegato cosa dovrebbe fare il club di Via Aldo Rossi per scongiurare il rischio che il tecnico livornese abbandoni la nave milanista dopo appena una stagione per tentare l'esperienza da CT azzurro.

"Parliamoci chiaro così non cadiamo negli equivoci: Allegri deve, e mi spiace per i detrattori che vorrebbero che andasse via, essere blindato dal Milan. Blindare vuol dire blindare con le idee, con i progetti, con le strategie, questo vuol dire blindare Massimiliano Allegri", ha esordito Pellegatti sul tema.

"Parliamoci subito chiaro, qui non siamo ingenui. Se non si vuole blindare Allegri ..."

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Poi ancora: "E attenzione, sarò malizioso, dato che Allegri è una figura importante ma anche ingombrante per qualcuno, non prendano la scusa di lasciarlo andare in Nazionale. No, parliamoci subito chiaro, qui non siamo ingenui, non devono giocare con la nostra intelligenza. Allegri va blindato e se non lo si vuole fare lo si dice che lo si lascia per la Nazionale, non che 'Ha voluto lui'. Lui rimane al Milan se ci sono i progetti chiari, acquisti chiari, strategie chiare".

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