"Parliamoci subito chiaro, qui non siamo ingenui. Se non si vuole blindare Allegri ..."

Poi ancora: "E attenzione, sarò malizioso, dato che Allegri è una figura importante ma anche ingombrante per qualcuno, non prendano la scusa di lasciarlo andare in Nazionale. No, parliamoci subito chiaro, qui non siamo ingenui, non devono giocare con la nostra intelligenza. Allegri va blindato e se non lo si vuole fare lo si dice che lo si lascia per la Nazionale, non che 'Ha voluto lui'. Lui rimane al Milan se ci sono i progetti chiari, acquisti chiari, strategie chiare".