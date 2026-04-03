Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, rimane in dubbio per Napoli-Milan, partita del lunedì di Pasquetta: ieri il numero 10 rossonero ha corso in campo, ma non si è allenato con il gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan che, ieri pomeriggio, si è allenato nel centro sportivo rossonero di Milanello. Lo ha fatto correndo sul campo, da solo, però, nell'ambito di una seduta personalizzata, così come mercoledì, quando invece era rimasto in palestra.