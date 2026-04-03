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Milan, dubbio Leao in vista della partita di Napoli: ecco la sensazione odierna sul portoghese

Milan, dubbio Leao in vista della partita di Napoli: ecco la sensazione odierna sul portoghese
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, rimane in dubbio per Napoli-Milan, partita del lunedì di Pasquetta: ieri il numero 10 rossonero ha corso in campo, ma non si è allenato con il gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan che, ieri pomeriggio, si è allenato nel centro sportivo rossonero di Milanello. Lo ha fatto correndo sul campo, da solo, però, nell'ambito di una seduta personalizzata, così come mercoledì, quando invece era rimasto in palestra.

È un piccolo segnale positivo poiché propedeutico al rientro in gruppo, almeno in teoria. Il Milan, però, vuole essere prudente con Leao, che combatte da mesi con un principio di pubalgia e che potrebbe peggiorare la situazione se scendesse in campo in non perfette condizioni fisiche.

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Per il 'CorSport', dunque, se Leao sarà presente in Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma il lunedì di Pasquetta alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona', lo si scoprirà nella giornata odierna o, al massimo, in quella di domani. Come detto, il Diavolo non vuole correre alcun rischio in questo frangente.

Già negli ultimi mesi Leao aveva sempre dato disponibilità a giocare seppur non al 100%. Ha stretto i denti per aiutare il suo Milan, rinunciando, però, alla sua esplosività atletica e alla sua velocità in campo aperto. Ovvero, quelle caratteristiche che lo rendono un giocatore più forte di tanti altri.

Al 'Maradona' al fianco di Pulisic favorito Nkunku

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Un Leao con il freno a mano tirato non giova a nessuno, in primis al giocatore che ha cercato di gestire il fastidio fisico e la paura di farsi male fino a tirarsi fuori dalla contesa contro il Torino. In Napoli-Milan, quindi, al fianco di Christian Pulisic, sicuro titolare, si giocheranno una maglia Christopher Nkunku (favorito), Niclas Füllkrug e Santiago Giménez.

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