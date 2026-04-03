Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Napoli-Milan, ci sarà Leao? La risposta oggi o al massimo domani—
Per il 'CorSport', dunque, se Leao sarà presente in Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma il lunedì di Pasquetta alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona', lo si scoprirà nella giornata odierna o, al massimo, in quella di domani. Come detto, il Diavolo non vuole correre alcun rischio in questo frangente.
Già negli ultimi mesi Leao aveva sempre dato disponibilità a giocare seppur non al 100%. Ha stretto i denti per aiutare il suo Milan, rinunciando, però, alla sua esplosività atletica e alla sua velocità in campo aperto. Ovvero, quelle caratteristiche che lo rendono un giocatore più forte di tanti altri.
Al 'Maradona' al fianco di Pulisic favorito Nkunku—
Un Leao con il freno a mano tirato non giova a nessuno, in primis al giocatore che ha cercato di gestire il fastidio fisico e la paura di farsi male fino a tirarsi fuori dalla contesa contro il Torino. In Napoli-Milan, quindi, al fianco di Christian Pulisic, sicuro titolare, si giocheranno una maglia Christopher Nkunku (favorito), Niclas Füllkrug e Santiago Giménez.
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