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Futuro in FIGC per Maldini? Currò: “Non sembra praticabile”. Su Allegri CT dell’Italia …

Futuro in FIGC per Maldini? Currò: 'Non sembra praticabile'. Su Allegri CT dell'Italia ...
Paolo Maldini, ex giocatore ed ex dirigente del Milan, non dovrebbe entrare nei quadri della FIGC nonostante più di qualcuno lo sponsorizzi per la presidenza al posto del dimissionario Gabriele Gravina. Occhio, però, alla posizione di Max Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Gabriele Gravina ha rassegnato, nel pomeriggio di ieri, le proprie dimissioni dall'incarico di Presidente della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Entro il prossimo 13 maggio, pertanto, saranno annunciate le candidature ufficiali alla carica vacante in vista delle elezioni federali, fissate per il 22 giugno.

Tra i tanti candidati alla presidenza, più di qualcuno, in queste ultime ore, sponsorizza il nome di Paolo Maldini. Questo perché l'ex capitano ed ex dirigente del Milan, da uomo di campo di comprovata e navigata esperienza, potrebbe rappresentare la figura idonea a cui affidare un progetto di rilancio della FIGC e di nuova valorizzazione della Nazionale Italiana.

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Per Enrico Currò, giornalista di 'Repubblica', però, "non sembra praticabile" la strada dell'ingresso di Maldini nei quadri federali, almeno per il momento. Di diverso avviso, invece, è sulla possibilità che Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan, diventi Commissario Tecnico dell'Italia in luogo di Gennaro Gattuso. Il quale lascerà la panchina azzurra in breve tempo dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali.

Per Currò, Allegri è pienamente in corsa per il ruolo di CT della Nazionale con il collega Antonio Conte, anch'egli sotto contratto, ma con il Napoli. Resta sempre valida, ad ogni modo, la candidatura di Roberto Mancini, che con gli Azzurri vinse gli Europei nel 2021.

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