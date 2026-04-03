Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Per Enrico Currò, giornalista di 'Repubblica', però, "non sembra praticabile" la strada dell'ingresso di Maldini nei quadri federali, almeno per il momento. Di diverso avviso, invece, è sulla possibilità che Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan, diventi Commissario Tecnico dell'Italia in luogo di Gennaro Gattuso. Il quale lascerà la panchina azzurra in breve tempo dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali.
Per Currò, Allegri è pienamente in corsa per il ruolo di CT della Nazionale con il collega Antonio Conte, anch'egli sotto contratto, ma con il Napoli. Resta sempre valida, ad ogni modo, la candidatura di Roberto Mancini, che con gli Azzurri vinse gli Europei nel 2021.
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