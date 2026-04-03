Gabriele Gravina ha rassegnato, nel pomeriggio di ieri, le proprie dimissioni dall'incarico di Presidente della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Entro il prossimo 13 maggio , pertanto, saranno annunciate le candidature ufficiali alla carica vacante in vista delle elezioni federali, fissate per il 22 giugno .

Tra i tanti candidati alla presidenza, più di qualcuno, in queste ultime ore, sponsorizza il nome di Paolo Maldini. Questo perché l'ex capitano ed ex dirigente del Milan, da uomo di campo di comprovata e navigata esperienza, potrebbe rappresentare la figura idonea a cui affidare un progetto di rilancio della FIGC e di nuova valorizzazione della Nazionale Italiana.