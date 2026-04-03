Brambati: "In F.I.G.C. Galliani e Maldini potrebbe essere un binomio azzeccato" — Massimo Brambati, ex difensore in Serie A con Torino, Empoli e Bari e attualmente procuratore sportivo, ha parlato a 'TMW Radio' di cosa farebbe lui al fine di rilanciare l'immagine della F.I.G.C. e di avviare un nuovo ciclo: "Ho suggerito due nomi, due uomini di calcio, ossia Adriano Galliani, affiancato da Paolo Maldini, che ha già avuto esperienza in un club importante, che ha fatto il dirigente e ha il calcio nel cuore. Potrebbe essere un binomio azzeccato. Uno conosce il lato politico, l'altro mastica calcio da una vita e ha una grandissima esperienza dal punto di vista tecnico e sportivo".

"CT? Ancelotti sarebbe stato il top. Ma come mai non c'è?" — Come CT, invece, Brambati non ha voluto indicare un nome, contestualizzando così il perché della sua scelta. "Se siamo arrivati a mandare via Luciano Spalletti, prenderci Gattuso e mandare Carlo Ancelotti in Brasile, una domanda dobbiamo farcela. Una volta venivano i migliori, ancora prima c'erano i tecnici federali. Ancelotti sarebbe stato il top, ma come mai non c'è? II nome non lo faccio, perché prima vorrei capire chi va a fare il Presidente, perché è una scelta importantissima, che va pesata in modo importante".

Sull'eventualità che la F.I.G.C. finisca nelle mani di Giovanni Malagò, ex Presidente del CONI, Brambati ha infine commentato così: "Conosco Malagò, ha fatto benissimo al CONI, ma la Federazione è un'altra cosa. E' uno preparato, sicuramente, ma io dicevo Galliani con Maldini perché hanno masticato calcio e potrebbero essere impiegati insieme. Malagò sarebbe una scelta più politica, che comunque condividerei".