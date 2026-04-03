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Repice: “Maldini come Presidente Federale, che abbia la forza e la presenza per imporsi”

Repice: 'Maldini come Presidente Federale, che abbia la forza e la presenza per imporsi'
Gabriele Gravina si è dimesso ieri pomeriggio e, pertanto, il prossimo 22 giugno ci saranno le elezioni per il nuovo Presidente della F.I.G.C.: il giornalista sportivo e radiocronista Francesco Repice vedrebbe bene Paolo Maldini (ex Milan) nel ruolo
Daniele Triolo Redattore 

L'Italia non si è qualificata ai Mondiali, perdendo ai calci di rigore la finale playoff contro la Bosnia e, per questo, ieri si sono dimessi Gabriele Gravina, Presidente della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e Gianluigi Buffon, capo-delegazione della nostra Nazionale. Presto lascerà il ruolo di Commissario Tecnico, poi, l'ex rossonero Gennaro Gattuso.

A commentare il caos sorto intorno all'ennesima, brutta figura dell'Italia è stato Francesco Repice, giornalista sportivo e radiocronista, nel suo intervento a 'Maracanà', sulle frequenze di 'TMW Radio'. "Ognuno si prenda le sue responsabilità, Gravina lo sta facendo e vedremo chi succederà. Che si vada ora a ridurre le squadre, che si investa sui vivai. E che si torni a dare valore alla Nazionale".

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E, a tal proposito, Repice avrebbe già la persona giusta da proporre per fare in modo che la Nazionale Italiana inizi un nuovo, produttivo ciclo: "Esistono delle persone in grado di portarci avanti, e una di queste è Paolo Maldini. Ci vuole uno che è stato in campo, che conosca certe dinamiche. Potrebbe essere un'opzione. Questi ragazzi devono pensare che i nostri competitors non siano più Brasile, Germania, ma altre Nazionali. Non so chi sarà scelto come CT".

Repice ha quindi concluso così: "E ripeto Maldini come Presidente federale, che abbia la forza e la presenza per imporsi. In tutto questo, non mi metto contro Buffon e Gattuso, che ce l'hanno messa tutta. E' molto facile andargli contro, ma so cosa hanno messo come cuore, voglia, per centrare l'obiettivo. E si sono comportati da grandi uomini e professionisti. E sarò sempre grato a entrambi. Maldini? Ha già dimostrato di essere capace. C'è anche un discorso d'immagine. C'è bisogno di una figura di quel tipo, di un uomo nel quale ci si riconosca".

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