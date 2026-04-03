E, a tal proposito, Repice avrebbe già la persona giusta da proporre per fare in modo che la Nazionale Italiana inizi un nuovo, produttivo ciclo: " Esistono delle persone in grado di portarci avanti , e una di queste è Paolo Maldini . Ci vuole uno che è stato in campo, che conosca certe dinamiche . Potrebbe essere un'opzione. Questi ragazzi devono pensare che i nostri competitors non siano più Brasile , Germania , ma altre Nazionali. Non so chi sarà scelto come CT".

Repice ha quindi concluso così: "E ripeto Maldini come Presidente federale, che abbia la forza e la presenza per imporsi. In tutto questo, non mi metto contro Buffon e Gattuso, che ce l'hanno messa tutta. E' molto facile andargli contro, ma so cosa hanno messo come cuore, voglia, per centrare l'obiettivo. E si sono comportati da grandi uomini e professionisti. E sarò sempre grato a entrambi. Maldini? Ha già dimostrato di essere capace. C'è anche un discorso d'immagine. C'è bisogno di una figura di quel tipo, di un uomo nel quale ci si riconosca".