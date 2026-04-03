Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Presidente FIGC, i candidati 'politici' sono Abete, Marani e Malagò—
C'è l'ipotesi Giancarlo Abete, attuale Presidente dei Dilettanti, nonché ex Presidente FIGC ai tempi dell'ultima partecipazione dell'Italia ad una fase finale della Coppa del Mondo (2014). Poi quella relativa a Matteo Marani, attualmente Presidente della Lega Pro. Senza dimenticare la rivoluzione che potrebbe esserci con Giovanni Malagò, ex Presidente CONI, a cui piacerebbe molto puntare al posto in Via Allegri.
Presidente FIGC, i candidati rossoneri sono Maldini, Albertini e Rivera—
Nella lista dei candidati, però, per la sostituzione di Gravina nel ruolo di Presidente FIGC, ha sottolineato il 'CorSera', figurano altri nomi. Tra cui tre grandi ex del Milan. Uno è Paolo Maldini, capitano in campo e dirigente fino al 2023, l'altro è invece Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero che è già stato vicepresidente federale e che fu sconfitto da Carlo Tavecchio nella corsa alla presidenza nel 2014.
Il suo nome verrà suggerito dall'AIC (Associazione Italiana Calciatori) e, a quanto pare, troverebbe anche l'appoggio degli allenatori. Infine, si è candidato alla poltrona anche Gianni Rivera. La sensazione, però, è che il suo programma e la sua persona non saranno presi in considerazione.
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