Presidente FIGC, i candidati rossoneri sono Maldini, Albertini e Rivera

Nella lista dei candidati, però, per la sostituzione di Gravina nel ruolo di Presidente FIGC, ha sottolineato il 'CorSera', figurano altri nomi. Tra cui tre grandi ex del Milan. Uno è Paolo Maldini, capitano in campo e dirigente fino al 2023, l'altro è invece Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero che è già stato vicepresidente federale e che fu sconfitto da Carlo Tavecchio nella corsa alla presidenza nel 2014.