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Presidente FIGC, tanti autorevoli candidati per sostituire Gravina: ci sono tre ex Milan

Presidente FIGC, tanti autorevoli candidati per sostituire Gravina: ci sono tre ex Milan
Gabriele Gravina si è dimesso ieri dal ruolo di Presidente della FIGC e dalle elezioni del prossimo 22 giugno scaturirà il nuovo. Tra i candidati alla poltrona figurano anche tre ex giocatori del Milan. Scopriamo insieme di chi si tratta
Daniele Triolo Redattore 

Nella giornata di ieri Gabriele Gravina si è dimesso dall'incarico di Presidente della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) in seguito alla mancata qualificazione della Nazionale Italiana ai Mondiali di U.S.A.-Canada-Messico 2026. Sono state indette delle elezioni, per il prossimo 22 giugno, dalle quali scaturirà il nome del suo sostituto.

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come ci sarà tempo fino al prossimo 13 maggio per annunciare le candidature alle elezioni. In queste ore si stanno facendo tantissimi nomi di esponenti di spicco del mondo del calcio, ma non soltanto, che potrebbero fare al caso della Federazione per aprire un nuovo e - si spera - più produttivo ciclo.

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C'è l'ipotesi Giancarlo Abete, attuale Presidente dei Dilettanti, nonché ex Presidente FIGC ai tempi dell'ultima partecipazione dell'Italia ad una fase finale della Coppa del Mondo (2014). Poi quella relativa a Matteo Marani, attualmente Presidente della Lega Pro. Senza dimenticare la rivoluzione che potrebbe esserci con Giovanni Malagò, ex Presidente CONI, a cui piacerebbe molto puntare al posto in Via Allegri.

Presidente FIGC, i candidati rossoneri sono Maldini, Albertini e Rivera

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Nella lista dei candidati, però, per la sostituzione di Gravina nel ruolo di Presidente FIGC, ha sottolineato il 'CorSera', figurano altri nomi. Tra cui tre grandi ex del Milan. Uno è Paolo Maldini, capitano in campo e dirigente fino al 2023, l'altro è invece Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero che è già stato vicepresidente federale e che fu sconfitto da Carlo Tavecchio nella corsa alla presidenza nel 2014.

Il suo nome verrà suggerito dall'AIC (Associazione Italiana Calciatori) e, a quanto pare, troverebbe anche l'appoggio degli allenatori. Infine, si è candidato alla poltrona anche Gianni Rivera. La sensazione, però, è che il suo programma e la sua persona non saranno presi in considerazione.

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