Milan, per Pulisic nessuna rete anche in Nazionale — Contro il Torino, nel 3-2 interno del Diavolo di Massimiliano Allegri nell'ultima partita di campionato prima della sosta per le Nazionali, Pulisic - almeno - era riuscito a fornire un assist, cancellando lo 'zero' da questa casella nel 2026, per il gol di Adrien Rabiot. E si sperava che le due amichevoli dei suoi Stati Uniti d'America, contro Belgio e Portogallo, potessero servire per farlo tornare ad esultare in prima persona.

Così non è stato. Pulisic, in campo per 71' nella sconfitta per 2-5 contro il Belgio e per 45' nell'altra battuta d'arresto, 0-2, contro il Portogallo, è rimasto fermo a quota 32 reti in 84 partite con la maglia degli U.S.A.. Al termine dell'ultima gara, il numero 11 del Milan ha dichiarato come, ora, fisicamente stia "davvero bene", con una "condizione buona" e di essere "vicino" a tornare a segnare gol e creare opportunità da rete per i compagni.

Sarà in campo a Napoli: agli azzurri ha già segnato all'andata — L'auspicio di Allegri e di tutti i tifosi rossoneri è che ciò avvenga molto presto, già lunedì sera, in occasione della trasferta di Pasquetta in casa del Napoli di Antonio Conte, per il big match della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. In giornata Pulisic, come ricordato dalla 'rosea', tornerà ad allenarsi a Milanello. Un lavoro leggero, dopo le fatiche del viaggio di rientro dagli U.S.A. Poi, avrà altri due allenamenti per convincere Allegri a dargli una maglia da titolare nella sfida del 'Maradona'.

Così dovrebbe essere: data anche l'attuale indisponibilità di Rafael Leão, la presenza di Pulisic in attacco - nel 3-5-2 di Allegri - al fianco di Christopher Nkunku sembra certa. Contro gli azzurri, 'Capitan America' cercherà di tornare al gol, anche per spezzare il lungo digiuno in cui, da quando veste la maglia rossonera, non era mai incappato. D'altronde, Pulisic al Napoli ha già segnato all'andata e, chissà che al ritorno non possa infliggere ai campani un ulteriore dispiacere. Con il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2027, sullo sfondo.