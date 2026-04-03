Napoli-Milan, nessun problema per Rabiot. Unico assente Gabbia

Tornato ieri, invece, a Milanello il centrocampista Adrien Rabiot, che ha smaltito il colpo al ginocchio subito con la Nazionale della Francia e si è regolarmente allenato in gruppo: contro il Napoli ci sarà. Rientrati anche Davide Bartesaghi e Zachary Athekame. Oggi torneranno gli ultimi giocatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali. Oltre a Christian Pulisic, torneranno anche Luka Modrić, Pervis Estupiñán, Alexis Saelemaekers e Koni De Winter.