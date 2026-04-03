Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Napoli-Milan, nessun problema per Rabiot. Unico assente Gabbia—
Tornato ieri, invece, a Milanello il centrocampista Adrien Rabiot, che ha smaltito il colpo al ginocchio subito con la Nazionale della Francia e si è regolarmente allenato in gruppo: contro il Napoli ci sarà. Rientrati anche Davide Bartesaghi e Zachary Athekame. Oggi torneranno gli ultimi giocatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali. Oltre a Christian Pulisic, torneranno anche Luka Modrić, Pervis Estupiñán, Alexis Saelemaekers e Koni De Winter.
A Napoli, poi, il Milan ritroverà anche Ruben Loftus-Cheek, che si sta allenando da qualche giorno e che potrà scendere in campo con una maschera protettiva per il viso. L'unico indisponibile della rosa, quindi, resterà Matteo Gabbia. Il difensore del Diavolo lavorerà a parte con l'obiettivo di tornare in Milan-Udinese di sabato 11 aprile a 'San Siro'.
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