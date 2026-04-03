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Milan, oggi rientrano gli ultimi Nazionali. Le ultime news su Rabiot e Loftus-Cheek

Milan, oggi rientrano gli ultimi Nazionali. Le ultime news su Rabiot e Loftus-Cheek
Lunedì 6 aprile, alle ore 20:45, si giocherà Napoli-Milan - 31^ giornata della Serie A 2025-2026 allo stadio 'Diego Armando Maradona' e in casa rossonera si inizia a capire chi sarà disponibile o meno per la trasferta contro gli azzurri
Daniele Triolo Redattore 

Lunedì 6 aprile, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena allo stadio 'Diego Armando Maradona', contro i padroni di casa del Napoli di Antonio Conte, per il big match della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. In queste ore si comincia a capire quali saranno i giocatori disponibili per la sfida di Pasquetta. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Rafael Leão, rientrato dal Portogallo dove aveva scelto di curarsi in accordo con il club rossonero, lavora nel centro sportivo di Milanello già da un paio di giorni e le sue condizioni sono segnalate in lieve miglioramento. Ieri Leão ha svolto allenamento differenziato, pertanto, qualora dovesse riuscire ad esserci per Napoli-Milan, partirebbe al massimo dalla panchina.

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Tornato ieri, invece, a Milanello il centrocampista Adrien Rabiot, che ha smaltito il colpo al ginocchio subito con la Nazionale della Francia e si è regolarmente allenato in gruppo: contro il Napoli ci sarà. Rientrati anche Davide Bartesaghi e Zachary Athekame. Oggi torneranno gli ultimi giocatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali. Oltre a Christian Pulisic, torneranno anche Luka Modrić, Pervis Estupiñán, Alexis Saelemaekers e Koni De Winter.

A Napoli, poi, il Milan ritroverà anche Ruben Loftus-Cheek, che si sta allenando da qualche giorno e che potrà scendere in campo con una maschera protettiva per il viso. L'unico indisponibile della rosa, quindi, resterà Matteo Gabbia. Il difensore del Diavolo lavorerà a parte con l'obiettivo di tornare in Milan-Udinese di sabato 11 aprile a 'San Siro'.

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