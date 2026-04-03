PIANETAMILAN news milan ultime notizie Napoli-Milan, domani mattina Curva Sud a Milanello: il supporto del tifo non mancherà

ULTIME MILAN NEWS

Napoli-Milan, domani mattina Curva Sud a Milanello: il supporto del tifo non mancherà

Napoli-Milan, domani mattina Curva Sud a Milanello: il supporto del tifo non mancherà
I tifosi della Curva Sud, cuore pulsante della tifoseria organizzata rossonera, domani mattina si recheranno a Milanello per supportare Massimiliano Allegri e i giocatori del Diavolo in vista di Napoli-Milan di lunedì sera allo stadio 'Maradona'
Daniele Triolo Redattore 

Lunedì 6 aprile, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Diego Armando Maradona', la sfida Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. Una trasferta importante, in chiave qualificazione in Champions League e lotta Scudetto, alla quale, però, non tutti i tifosi rossoneri potranno partecipare.

La Prefettura di Napoli, infatti, come noto ormai da vari giorni, ha vietato la trasferta al 'Maradona' ai tifosi del Milan residenti in Lombardia. Tanti sostenitori della tifoseria organizzata, dunque, non potrà recarsi nel capoluogo partenopeo per sostenere la squadra di Massimiliano Allegri in una delle partite più importanti dell'intera annata.

LEGGI ANCHE

Motivo per cui la Curva Sud, domani mattina, nel giorno della conferenza stampa di Allegri, si recherà a Milanello. L'intenzione dei tifosi del Diavolo è quello di far sentire tutto il proprio supporto al tecnico livornese, nonché a Mike Maignan e compagni. Appuntamento al centro sportivo per incitare il Milan a non lasciare nulla d'intentato ed a lottare pallone su pallone per avere la meglio sulla squadra di Antonio Conte.

Leggi anche
Napoli-Milan, un big in dubbio per Allegri. Conte ritrova tutti tranne Lukaku
Pellegatti: “Il Milan deve blindare Allegri, non giochi con la nostra intelligenza. Lui...

© RIPRODUZIONE RISERVATA