Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Motivo per cui la Curva Sud, domani mattina, nel giorno della conferenza stampa di Allegri, si recherà a Milanello. L'intenzione dei tifosi del Diavolo è quello di far sentire tutto il proprio supporto al tecnico livornese, nonché a Mike Maignan e compagni. Appuntamento al centro sportivo per incitare il Milan a non lasciare nulla d'intentato ed a lottare pallone su pallone per avere la meglio sulla squadra di Antonio Conte.
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