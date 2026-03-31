Napoli-Milan, l'appello della Curva Sud: 'Sabato mattina tutti a Milanello'

Dopo il divieto di trasferta per i tifosi del Milan imposto dal prefetto di Napoli, la Curva Sud ha diramato un comunicato ufficiale indirizzato al popolo rossonero

Come anticipato nei giorni scorsi, la prefettura di Napoli ha vietato la trasferta ai tifosi del Milan residenti in Lombardia. Non si è fatta attendere la risposta della Curva Sud, che ha diramato un comunicato su propri canali social. Ecco, di seguito, la nota ufficiale del tifo organizzato.