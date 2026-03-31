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Trasferta vietata Napoli-Milan, la Curva Sud: “Sabato mattina tutti a Milanello per sostenere i ragazzi”

Napoli-Milan, l'appello della Curva Sud: 'Sabato mattina tutti a Milanello'
Dopo il divieto di trasferta per i tifosi del Milan imposto dal prefetto di Napoli, la Curva Sud ha diramato un comunicato ufficiale indirizzato al popolo rossonero
Redazione PM

Come anticipato nei giorni scorsi, la prefettura di Napoli ha vietato la trasferta ai tifosi del Milan residenti in Lombardia. Non si è fatta attendere la risposta della Curva Sud, che ha diramato un comunicato su propri canali social. Ecco, di seguito, la nota ufficiale del tifo organizzato.

Napoli-Milan, l'appello della Curva Sud

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“Come tutti sanno ci troviamo di fronte all'ennesima decisione folle, presa senza alcuna logica da chi, incapace di gestire l'ordine pubblico, preferisce vietare le trasferte senza una reale motivazione ma nascondendosi dietro alla solita frase "alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica".

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"Peccato che da decenni andiamo a Napoli senza problemi. Oggi siamo costretti a rimanere a casa con decine di pullman da disdire, caparre perse e squadra abbandonata a se stessa, tutto questo senza una valida ragione. Istituzioni e Lega Serie A predicano da tempo un calcio inclusivo, incentivando programmi di fidelizzazione, ma ogni domenica vietano trasferte preventivamente anche con tessera, discriminando addirittura i tifosi in base alla regione di residenza. Costretti quindi a rimanere a casa, invitiamo i tifosi rossoneri residenti in altre regioni a fare altrettanto".

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"Abbiamo deciso comunque di supportare la squadra in vista di una partita importantissima. L'appuntamento per tutti è a Milanello sabato mattina alle 10.30 per l'allenamento dei ragazzi prima della partenza per Napoli”.

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