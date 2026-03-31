Napoli-Milan, l'appello della Curva Sud: 'Sabato mattina tutti a Milanello'

"Peccato che da decenni andiamo a Napoli senza problemi. Oggi siamo costretti a rimanere a casa con decine di pullman da disdire, caparre perse e squadra abbandonata a se stessa, tutto questo senza una valida ragione. Istituzioni e Lega Serie A predicano da tempo un calcio inclusivo, incentivando programmi di fidelizzazione, ma ogni domenica vietano trasferte preventivamente anche con tessera, discriminando addirittura i tifosi in base alla regione di residenza. Costretti quindi a rimanere a casa, invitiamo i tifosi rossoneri residenti in altre regioni a fare altrettanto".
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"Abbiamo deciso comunque di supportare la squadra in vista di una partita importantissima. L'appuntamento per tutti è a Milanello sabato mattina alle 10.30 per l'allenamento dei ragazzi prima della partenza per Napoli”.
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