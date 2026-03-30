Milan, aperte le votazioni per l'MVP di marzo: ecco i candidati

Scoppia il caso Kostic. Milan, che idea per l’attacco del prossimo anno. Novità su André e Bellanova
Arrivano dal derby altri due candidati per il premio, ovvero i due giocatori che hanno costruito il gol vittoria contro l'Inter. Parliamo di Fofana assistman per Estupinan finalizzatore. Non solo, per il primo anche il ritorno al gol col Torino. Estupinan, invece, ha dimostrato un'interpretazione del ruolo in chiave offensiva che è tornata utile a Massimiliano Allegri.
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Per ultimo De Winter, silenzioso ma in costante crescita. Ottime le sue prestazioni da centrale di difesa, chiamato a sostituire l'assente Gabbia. Non ruba l'occhio, ma la prestazione positiva ce la mette sempre.
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