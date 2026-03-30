Milan, aperte le votazioni per l'MVP di marzo: ecco i candidati

Da oggi è possibile votare l'MVP del mese di marzo del Milan. Tra i candidati al premio ci sono tre difensori e un centrocampista in crescita

Redazione 30 marzo - 23:20

Tifosi del Milan, da oggi si può votare l'MPV rossonero del mese di Marzo sul sito e sull'app ufficiale del club rossonero. In un mese impegnativo che ha visto i rossoneri impegnati in 4 sfide di campionato, tre vittorie e una sconfitta, sono quattro i giocatori che hanno particolarmente brillato: Strahinja Pavlovic, Youssouf Fofana, Pervis Estupinan e Koni De Winter.