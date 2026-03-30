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Milan, comincia la votazione per l’MVP di Marzo: ecco tutti i candidati

Milan, aperte le votazioni per l'MVP di marzo: ecco i candidati
Da oggi è possibile votare l'MVP del mese di marzo del Milan. Tra i candidati al premio ci sono tre difensori e un centrocampista in crescita
Redazione

Tifosi del Milan, da oggi si può votare l'MPV rossonero del mese di Marzo sul sito e sull'app ufficiale del club rossonero. In un mese impegnativo che ha visto i rossoneri impegnati in 4 sfide di campionato, tre vittorie e una sconfitta, sono quattro i giocatori che hanno particolarmente brillato: Strahinja Pavlovic, Youssouf Fofana, Pervis Estupinan e Koni De Winter.

I candidati per l'MVP

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Per Pavlovic è stato un mese ai limiti della perfezione: due gol pesanti segnati, uno contro la Cremonese che è valso il successo dello 'Zini' e poi la bellissima rete al volo da fuori area contro il Torino a 'San Siro'. Non solo, anche in difesa si è notata la sua crescita tra letture, aggressività e guida del reparto in assenza di Gabbia.

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Arrivano dal derby altri due candidati per il premio, ovvero i due giocatori che hanno costruito il gol vittoria contro l'Inter. Parliamo di Fofana assistman per Estupinan finalizzatore. Non solo, per il primo anche il ritorno al gol col Torino. Estupinan, invece, ha dimostrato un'interpretazione del ruolo in chiave offensiva che è tornata utile a Massimiliano Allegri.

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Per ultimo De Winter, silenzioso ma in costante crescita. Ottime le sue prestazioni da centrale di difesa, chiamato a sostituire l'assente Gabbia. Non ruba l'occhio, ma la prestazione positiva ce la mette sempre.

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