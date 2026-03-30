Milan, Rashford è un sì! Il ritorno di Tonali e la novità su André

Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di 'Pianeta Milan', il nostro Stefano Bressi tratta diversi temi del giorno per quanto riguarda i rossoneri. Il primo riguarda l'interesse del Diavolo per Marcus Rashford, che, secondo le ultime indiscrezioni, non dovrebbe essere riscattato dal Barcellona e dovrebbe quindi tornare al Manchester United. Con ancora due anni di contratto, sono diverse le strade percorribili dal Milan per arrivare lui. Come detto nel video, lui sarebbe molto utile perché è un attaccante in grado di giocare (bene) in ogni ruolo in avanti, ma su di lui c'è la forte concorrenza del PSG. Il secondo tema del video riguarda la nuova offerta del Milan per André, centrocampista brasiliano del Corinthians. La seconda proposta del club rossonero sarebbe di 22 milioni di euro bonus compresi. La risposta del club brasiliano, però, non è ancora arrivata. Nei prossimi giorni ci aspettiamo novità sotto questo punto di vista.
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Milan, ecco perché Rashford farebbe al caso tuo! Nuova offerta per André e il ritorno di Tonali
Il ritorno di Tonali, le voci di mercato su Rashford e l'offerta per André: ecco i temi dell'ultimo video sul canale di Pianeta Milan
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Di tutto questo e di tanto altro, come le ultime novità sul possibile ritorno di Sandro Tonali al Milan, ne abbiamo parlato in questo video. Ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti e di attivare la campanella, oltre a commentare e dare hype!
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