Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Bartesaghi si candida a un’altra titolarità con l’Italia U21: ecco le parole del C.t. Baldini

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Bartesaghi si candida a un’altra titolarità con l’Italia U21: ecco le parole del C.t. Baldini

Nazionale U21, Bartesaghi titolare? Ecco le parole del C.t. Baldini
Domani sera, ore 18:30, ci sarà Svezia-Italia Under 21 e il difensore del Milan Davide Bartesaghi si candida a una nuova titolarità
Redazione

Dopo l'ottima vittoria di Empoli contro la Macedonia del Nord, l'Italia Under 21 è pronta a volare in Svezia per affrontare gli scandinavi per l'ottava giornata della fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.

La partita con la Svezia è in programma domani sera alle ore 18:30 a Goteborg e in campo ci sarà di nuovo Davide Bartesaghi. Dopo la prestazione dominante nel 4-0 contro i macedoni, il classe 2005 del Milan partirà dal primo minuto anche domani sera, in un match che gli azzurrini non possono sbagliare per non allontanarsi dalla Polonia prima a +3.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Italiano, cresciuto nel settore giovanile e utile per le liste UEFA: ecco perché il Milan pensa a Bellanova

Come detto, l'esterno di Massimiliano Allegri partirà titolare, come annunciato dal C.t. Silvio Baldini in conferenza stampa. Ecco, di seguito, le sue parole riportate dal sito della FIGC. "L’unico cambio che faremo è Fini che giocherà al posto di Cherubini, che ha un piccolo mal di schiena ma sarà comunque a disposizione a partita in corso. Non c’è da scherzare con la Svezia, è una squadra fisicamente prestante e dobbiamo riuscire a fare noi la partita ‘addosso’ a loro e non viceversa. Per far sì che questo accada servirà grande ritmo, grande intensità e quando faremo il palleggio in avanti dovremo essere corti per l’eventuale riconquista immediata. Credo si schiereranno col 4-4-2 in fase di possesso e con un 4-3-1-2 in quella di non possesso, alternando anche l’opzione del 3-4-3".

Leggi anche
L’arrivo di Kostic è l’accordo decisivo per il super colpo in attacco! Può tornare...
Milan, Gabbia vuole esserci a tutti i costi col Napoli: oggi a Milanello nonostante il giorno di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA