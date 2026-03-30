Nazionale U21, Bartesaghi titolare? Ecco le parole del C.t. Baldini

Come detto, l'esterno di Massimiliano Allegri partirà titolare, come annunciato dal C.t. Silvio Baldini in conferenza stampa. Ecco, di seguito, le sue parole riportate dal sito della FIGC. "L’unico cambio che faremo è Fini che giocherà al posto di Cherubini, che ha un piccolo mal di schiena ma sarà comunque a disposizione a partita in corso. Non c’è da scherzare con la Svezia, è una squadra fisicamente prestante e dobbiamo riuscire a fare noi la partita ‘addosso’ a loro e non viceversa. Per far sì che questo accada servirà grande ritmo, grande intensità e quando faremo il palleggio in avanti dovremo essere corti per l’eventuale riconquista immediata. Credo si schiereranno col 4-4-2 in fase di possesso e con un 4-3-1-2 in quella di non possesso, alternando anche l’opzione del 3-4-3".