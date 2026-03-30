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L’arrivo di Kostic è l’accordo decisivo per il super colpo in attacco! Può tornare anche un ex rossonero…

Milan, arriva Kostic per un super bomber! Ecco la possibile mossa di Tare
Nell'ultimo video sul nostro canale YouTube, Stefano Bressi ci parla di una dinamica di calciomercato che lega Kostic a un colpo per l'estate
Redazione

Stefano Bressi, nell'ultimo video pubblicato sul nostro canale YouTube di 'Pianeta Milan', ci ha parlato dell'arrivo in rossonero di Andrej Kostic, probabilmente collegato con un colpo decisamente più importante previsto per la prossima estate. Corteggiato a lungo da Igli Tare, nelle ultime ore è arrivato a Milano e si è già sottoposto alle visite mediche di rito. Ma perché collegato ad un colpo per l'estate? Il serbo del Partizan condivide lo stesso procuratore con Dusan Vlahovic, punta della Juventus tornato con forza nelle ultime ore nei radar rossoneri. L'operazione Kostic, potrebbe quindi facilitare l'arrivo a zero del bianconero, visti anche i buoni rapporti di Tare con Ristic. A questa domanda, per ora, non si hanno risposte ma nelle prossime settimane la situazione sarà più chiara.

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Di tutto questo e di tanto altro, come le ultime novità sul possibile ritorno di un ex giocatore del Diavolo, ne abbiamo parlato in questo video. Ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti e di attivare la campanella, oltre a commentare e dare hype!

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