Milan, arriva Kostic per un super bomber! Ecco la possibile mossa di Tare

Stefano Bressi, nell'ultimo video pubblicato sul nostro canale YouTube di 'Pianeta Milan', ci ha parlato dell'arrivo in rossonero di Andrej Kostic, probabilmente collegato con un colpo decisamente più importante previsto per la prossima estate. Corteggiato a lungo da Igli Tare, nelle ultime ore è arrivato a Milano e si è già sottoposto alle visite mediche di rito. Ma perché collegato ad un colpo per l'estate? Il serbo del Partizan condivide lo stesso procuratore con Dusan Vlahovic, punta della Juventus tornato con forza nelle ultime ore nei radar rossoneri. L'operazione Kostic, potrebbe quindi facilitare l'arrivo a zero del bianconero, visti anche i buoni rapporti di Tare con Ristic. A questa domanda, per ora, non si hanno risposte ma nelle prossime settimane la situazione sarà più chiara.