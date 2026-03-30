Calciomercato Milan, nuova offerta per André: ecco tutti i dettagli

Novità di calciomercato per la trattativa tra Milan e Corinthians per André. Secondo 'ESPN Brasil' ci sarebbe una nuova offerta rossonera

"Non vi dico che questa sia morta ma poco ci manca. Ormai le possibilità di vedere André in rossonero sono molto basse". Così si era espresso qualche giorno fa Matteo Moretto sulla trattativa, o meglio dire saga, tra il Milan e il Corinthians per André.