Calciomercato Milan, nuova offerta per André: ecco tutti i dettagli

Italiano, cresciuto nel settore giovanile e utile per le liste UEFA: ecco perché il Milan pensa a Bellanova
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Dopo la prima offerta da 17 milioni di euro rifiutata, il Diavolo ha offerto un pacchetto da 22 milioni di euro totali per il 70% del cartellino del giocatore in mano al club brasiliano. Il media brasiliano aggiunge che si tratta di una base fissa di 18 milioni di euro, più 4 milioni di bonus variabili al raggiungimento di determinati obiettivi. Ma, ad oggi, non ci sarebbe stata nessuna risposta da parte del Corinthians a questa nuova proposta, visto che il club brasiliano non ha nessuna fretta di avanzare nella trattativa. Nei prossimi giorni sono attese novità, da un senso o dall'altro.
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