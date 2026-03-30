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Milan, novità dal Brasile sulla saga André: “Nuova offerta da 22 milioni”. E la risposta del Corinthians …

Calciomercato Milan, nuova offerta per André: ecco tutti i dettagli
Novità di calciomercato per la trattativa tra Milan e Corinthians per André. Secondo 'ESPN Brasil' ci sarebbe una nuova offerta rossonera
Redazione

"Non vi dico che questa sia morta ma poco ci manca. Ormai le possibilità di vedere André in rossonero sono molto basse". Così si era espresso qualche giorno fa Matteo Moretto sulla trattativa, o meglio dire saga, tra il Milan e il Corinthians per André.

Dopo un primo momento in cui il suo arrivo sembrava solo questione di tempo, il Presidente del club brasiliano Osmar Stabile ha posto il veto sul trasferimento del centrocampista ed ora l'affare è in una fase di stallo. Nelle ultime ore, però arrivano novità sul classe 2006. Secondo quanto riferito da 'ESPN Brasil', ci sarebbe una nuova proposta sul tavolo del Corinthians da parte del club di Via Aldo Rossi.

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Dopo la prima offerta da 17 milioni di euro rifiutata, il Diavolo ha offerto un pacchetto da 22 milioni di euro totali per il 70% del cartellino del giocatore in mano al club brasiliano. Il media brasiliano aggiunge che si tratta di una base fissa di 18 milioni di euro, più 4 milioni di bonus variabili al raggiungimento di determinati obiettivi. Ma, ad oggi, non ci sarebbe stata nessuna risposta da parte del Corinthians a questa nuova proposta, visto che il club brasiliano non ha nessuna fretta di avanzare nella trattativa. Nei prossimi giorni sono attese novità, da un senso o dall'altro.

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