Calciomercato Milan, Bellanova : un profilo strategico per le liste UEFA

Dalla cessione al ritorno in alto — Ceduto nel 2019 al Bordeaux per 770 mila euro senza mai esordire in prima squadra, Bellanova ha costruito la propria carriera passo dopo passo. L’esordio in Serie A arriva con l’Atalanta nel luglio 2020, poi il prestito al Pescara (30 presenze), quindi il Cagliari, che lo riscatta dopo una stagione positiva nonostante la retrocessione.

L’Inter investe su di lui con un prestito oneroso da 3 milioni e diritto a 7. Con la maglia nerazzurra vince la Supercoppa Italiana e gioca uno spezzone della finale di Champions contro il Manchester City. Non viene riscattato, ma il Torino punta forte su di lui e lo acquista per 7 milioni. In granata disputa un’ottima stagione (1 gol e 7 assist), conquistando la prima convocazione in Nazionale con Luciano Spalletti nel marzo 2024.

Qualche mese dopo, l’Atalanta lo riporta a casa per 22 milioni: nella prima stagione serve 10 assist e diventa un punto fermo di Gasperini. Quest’anno, però, un infortunio al bicipite femorale lo ha tenuto fuori per quasi due mesi, facendogli saltare oltre dieci partite. Con l’arrivo di Palladino e la concorrenza di Zappacosta, ha perso centralità ed è indietreggiato nelle gerarchie, perdendo anche la maglia azzurra.

Un profilo tecnico funzionale — Classe 2000, nato a Rho, Bellanova garantisce corsa, struttura fisica e versatilità tattica. Può giocare esterno a tutta fascia nel 3-5-2 o terzino nel 4-3-3. Per il Milan rappresenterebbe un doppio vantaggio: rinforzare la corsia destra e risolvere il tema dei giocatori formati nel vivaio.

Bellanova si prepara a un’estate importante: potrebbe tornare nel giro della Nazionale in vista del Mondiale e si sposerà con Paola Di Benedetto. Il Milan, intanto, osserva e valuta. Non c’è ancora una trattativa definita, ma le condizioni tecniche e regolamentari rendono l’operazione coerente con le esigenze rossonere. Il ritorno a casa è una possibilità concreta, costruita su logica e opportunità.