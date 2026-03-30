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In Serbia scoppia il caso Kostic: la dirigenza del Partizan risponde alle accuse del vicepresidente

Kostic-Milan: il Partizan respinge le accuse del vicedirettore Mijatovic
Kostic al Milan, che caos in Serbia: la dirigenza del Partizan respinge le accuse del vicepresidente Predrag Mijatovic: ecco il comunicato ufficiale
Redazione PM

Dopo la nota ufficiale diffusa dal vicepresidente con delega all'area sportiva Predrag Mijatovic, in cui accusava la società di non averlo coinvolto nella decisione di vendere Andrej Kostic al Milan, è arrivata la risposta del resto della dirigenza. Ecco, di seguito, il comunicato.

Kostic-Milan, la dirigenza del Partizan risponde alle accuse di Mijatovic

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"In merito al comunicato stampa diffuso dal vicepresidente per gli affari sportivi, il signor Predrag Mijatović, informiamo il pubblico che mercoledì la società fornirà risposte complete e dettagliate a tutte le accuse ivi contenute. In tale occasione, verranno ulteriormente chiariti il ​​suo precedente ruolo nell'amministrazione, il sostegno incondizionato di cui ha goduto in un certo periodo, nonché le problematiche sorte in seguito ad alcune decisioni e ai risultati sportivi conseguiti".

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«La dirigenza del Partizan è concentrata sull'adempimento degli obblighi necessari»

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"Allo stesso tempo, riteniamo che in questo momento sia difficile comprendere la riapertura di argomenti relativi ai ruoli individuali nella sfera pubblica, tenendo presente che le priorità del club sono l'adempimento di tutti gli obblighi e il superamento positivo del monitoraggio UEFA. Considerato che domani è la scadenza per il completamento delle rigorosissime condizioni previste dal sistema di monitoraggio UEFA, informiamo il pubblico che la dirigenza del Partizan Football Club è pienamente concentrata sull'adempimento di tutti gli obblighi necessari oggi e domani, con l'obiettivo di portare a termine con successo questo processo".

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"Riteniamo che in questo momento sia di cruciale importanza che tutte le attività del club siano finalizzate esclusivamente al soddisfacimento dei requisiti e alla salvaguardia della stabilità e degli interessi dell'FC Partizan. Su tutte le questioni e gli argomenti emersi pubblicamente nel periodo precedente, il club si pronuncerà in dettaglio e in modo trasparente mercoledì, al termine del monitoraggio, con l'obiettivo di informare pienamente il pubblico".

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