Italiano, cresciuto nel settore giovanile e utile per le liste UEFA: ecco perché il Milan pensa a Bellanova
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«La dirigenza del Partizan è concentrata sull'adempimento degli obblighi necessari»—
"Allo stesso tempo, riteniamo che in questo momento sia difficile comprendere la riapertura di argomenti relativi ai ruoli individuali nella sfera pubblica, tenendo presente che le priorità del club sono l'adempimento di tutti gli obblighi e il superamento positivo del monitoraggio UEFA. Considerato che domani è la scadenza per il completamento delle rigorosissime condizioni previste dal sistema di monitoraggio UEFA, informiamo il pubblico che la dirigenza del Partizan Football Club è pienamente concentrata sull'adempimento di tutti gli obblighi necessari oggi e domani, con l'obiettivo di portare a termine con successo questo processo".
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"Riteniamo che in questo momento sia di cruciale importanza che tutte le attività del club siano finalizzate esclusivamente al soddisfacimento dei requisiti e alla salvaguardia della stabilità e degli interessi dell'FC Partizan. Su tutte le questioni e gli argomenti emersi pubblicamente nel periodo precedente, il club si pronuncerà in dettaglio e in modo trasparente mercoledì, al termine del monitoraggio, con l'obiettivo di informare pienamente il pubblico".
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