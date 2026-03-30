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Calciomercato, Kostic avvicina Vlahovic? Pellegatti: “Al Milan manca da tempo uno che trascina la squadra”

Calciomercato, Pellegatti: 'Al Milan manca da tempo uno come Vlahovic'
Nel suo ultimo video su YouTube, il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti si è espresso su Dusan Vlahovic, obiettivo di calciomercato del Milan
Redazione

Carlo Pellegatti, nel suo ultimo video pubblicato su YouTube ha commentato l'acquisto del giovane attaccante Andrej Kostic, ricordando che lui condivide lo stesso procuratore con Dusan Vlahovic, altro nome che nelle ultime ore è tornato con forza in orbita Milan. L'acquisto del serbo dal Partizan potrebbe avvicinare l'attaccante della Juventus? Ecco cosa ne pensa il giornalista di fede rossonera.

Calciomercato Milan, le parole di Pellegatti su Vlahovic

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"La domanda oggi è il Milan si inserirà dopo aver preso questo giocatore, Kostic, del Partizan, con Ristic che è lo stesso procuratore di Dusan Vlahovic, si inserirà nella trattativa Juventus-giocatore, Juventus-entourage, Juventus-papà per cercare di prenderlo? Questa è la domanda".

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Pellegatti ha poi aggiunto: "Vlahovic è un giocatore che piace a tutti perché è il tipico giocatore bomber, la bestia d'area, l'animale d'aria di rigore, l'animale che può trascinare il gruppo, un trascinatore, un punto di riferimento, ci manca da tanto tempo un giocatore con queste caratteristiche di qualità e forza, perché certo abbiamo avuto Ibra, Giroud, però erano giocatori che non avevano quelle caratteristiche fameliche di area di rigore. Giroud era il finalizzatore, l'uomo che metteva a frutto il lavoro della squadra, qui invece Vlahovic può proprio lui trascinare la squadra".

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