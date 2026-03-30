Calciomercato, Pellegatti: 'Al Milan manca da tempo uno come Vlahovic'

Pellegatti ha poi aggiunto: "Vlahovic è un giocatore che piace a tutti perché è il tipico giocatore bomber, la bestia d'area, l'animale d'aria di rigore, l'animale che può trascinare il gruppo, un trascinatore, un punto di riferimento, ci manca da tanto tempo un giocatore con queste caratteristiche di qualità e forza, perché certo abbiamo avuto Ibra, Giroud, però erano giocatori che non avevano quelle caratteristiche fameliche di area di rigore. Giroud era il finalizzatore, l'uomo che metteva a frutto il lavoro della squadra, qui invece Vlahovic può proprio lui trascinare la squadra".