Nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti , ha voluto spendere alcune parole su Kostic , attaccante del Partizan che nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche con il Milan e che, a partire da luglio 2026, sarà un nuovo giocatore rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Pellegatti

"Kostic parte benissimo perché ha voluto fortissimamente il Milan. Io non credevo molto alla cifra intorno ai 3 milioni, l'ho detto più di una volta, ma mi hanno confermato che la cifra è intorno ai 3,5 milioni. Ma perchè il Partizan che aveva chiesto 10 milioni, perché il Partizan con il quale non si era arrivati alla chiusura della trattativa a gennaio ha accettato?