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Pellegatti: “Kostic ha voluto fortemente il Milan. Ecco perchè si è chiusa a 3,5 milioni”

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Il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti ha voluto parlare di Kostic, nuovo acquisto del Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti, ha voluto spendere alcune parole su Kostic, attaccante del Partizan che nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche con il Milan e che, a partire da luglio 2026, sarà un nuovo giocatore rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Pellegatti

—  

"Kostic parte benissimo perché ha voluto fortissimamente il Milan. Io non credevo molto alla cifra intorno ai 3 milioni, l'ho detto più di una volta, ma mi hanno confermato che la cifra è intorno ai 3,5 milioni. Ma perchè il Partizan che aveva chiesto 10 milioni, perché il Partizan con il quale non si era arrivati alla chiusura della trattativa a gennaio ha accettato?

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Parlando con un collega che ha parlato con giornalista serbi, sembra che il Partizan per avere la licenza UEFA abbia bisogno di soldi e probabilmente è per questo motivo che si è chiusa così in fretta la trattativa, proprio per le necessità pecuniarie dei serbi. Mi sembra un grande colpo per un ragazzo 2007 che ha già segnato molto nel primo campionato serbo

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