Il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti ha voluto parlare di Kostic, nuovo acquisto del Milan...
Nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti, ha voluto spendere alcune parole su Kostic, attaccante del Partizan che nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche con il Milan e che, a partire da luglio 2026, sarà un nuovo giocatore rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, parla Pellegatti
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"Kostic parte benissimo perché ha voluto fortissimamente il Milan. Io non credevo molto alla cifra intorno ai 3 milioni, l'ho detto più di una volta, ma mi hanno confermato che la cifra è intorno ai 3,5 milioni. Ma perchè il Partizan che aveva chiesto 10 milioni, perché il Partizan con il quale non si era arrivati alla chiusura della trattativa a gennaio ha accettato?