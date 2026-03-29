Nei suoi anni passati in rossonero, ha vinto decisamente tanto: una Champions League (nel 2002-2003), una Coppa Italia (2002-2003), una Supercoppa UEFA (2003), una Serie A (2002-2003) e una Supercoppa Italiana (2004). Con la maglia del Milan ha giocato ben 192 partite, siglando anche 11 reti. Lascia i colori rossoneri nel 2006 facendo ritorno al Benfica per poi chiudere li la sua carriera calcistica.