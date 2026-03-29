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Rui Costa compie 53 anni: dal Benfica al Milan, la carriera del ‘Maestro’

Rui Costa compie 53 anni: dal Benfica al Milan, la carriera del ‘Maestro’ - immagine 1
Manuel Rui Costa, ex trequartista rossonero, compie 53 anni: dall'inizio alla Fiorentina fino ai suoi anni in rossonero
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Oggi, domenica 29 marzo, è una giornata molto importante per un ex calciatore del Milan: Manuel Rui Costa, ex trequartista rossonero, compie 53 anni. L'attuale presidente del Benfica, è arrivato in Italia nel 1994 iniziando la sua carriera alla Fiorentina. Nel 2001 la svolta: il Milan di Silvio Berlusconi lo acquista per ben 85 miliardi di lire.

Milan, auguri a Rui Costa

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Nelle prime tre stagioni in rossonero, Rui Costa fu un titolare indiscusso: il primo anno giocò alle spalle di di due punte, negli altri successivi in coppia con Rivaldo e poi con Riki Kakà nello storico modulo ad 'albero di natale' di Carlo Ancelotti. Nelle ultime stagioni in rossonero, il trequartista portoghese viene utilizzato con meno continuità, perdendo il posto da titolare ma entrando sempre a partita in corso.

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Nei suoi anni passati in rossonero, ha vinto decisamente tanto: una Champions League (nel 2002-2003), una Coppa Italia (2002-2003), una Supercoppa UEFA (2003), una Serie A (2002-2003) e una Supercoppa Italiana (2004). Con la maglia del Milan ha giocato ben 192 partite, siglando anche 11 reti. Lascia i colori rossoneri nel 2006 facendo ritorno al Benfica per poi chiudere li la sua carriera calcistica.

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