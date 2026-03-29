Nella giornata di oggi, domenica 29 marzo, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere diversamente viste le tante notizie di mercato arrivate. Il Milan, infatti, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, sta iniziando a pianificare quelli che potrebbero essere i primi colpi. Dopo aver chiuso Kostic, quali potrebbero essere i nomi che sbarcheranno a Milanello? Ecco, dunque, le migliori notizie pubblicate sulla pagina di 'Pianeta Milan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA