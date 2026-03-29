Pulisic criticato duramente negli Stati Uniti: le reazioni dei tifosi americani

Cresce l’ansia negli Stati Uniti in vista del Mondiale casalingo del 2026. Al centro delle discussioni c’è Christian Pulisic: l'attaccante del Milan sta attraversando un periodo complicato sia con la Nazionale sia in rossonero.

Pulisic tra difficoltà fisiche e rendimento in calo

La sfida contro il Belgio di Saelemaekers ha confermato le sensazioni delle ultime settimane. Volontà e applicazione non sono mancate, ma l’impatto concreto sulla gara è stato pressoché nulolo. Pulisic è apparso ancora in ritardo di condizione, poco incisivo negli ultimi metri e lontano dalla brillantezza mostrata nella prima parte di stagione.