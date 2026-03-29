Pulisic criticato duramente negli Stati Uniti: le reazioni dei tifosi americani

Non segna con la maglia degli Stati Uniti dal 2024 e nel 2026 è ancora a secco anche con il Milan. Un’involuzione difficilmente comprensibile, soprattutto in un anno che dovrebbe accompagnarlo verso il grande appuntamento mondiale.
Le reazioni dei tifosi americani—
Sui social non sono mancate critiche pesanti da parte dei tifosi americani: vediamone alcune tra le più emblematiche.
“Non è in forma e oggi ha giocato malissimo”, scrive un utente.
Un altro attacca: “Questa ossessione per Pulisic mi sta stancando. Non fate delle belle incursioni per poi sparare il pallone 11 metri sopra la traversa”.
C’è chi sottolinea la mancanza di incisività: “Sta facendo malissimo nel 2026. I giocatori di livello mondiale mettono in porta quel tiro di sinistro. Punto e basta”.
Fino al commento più duro: “Non può incolpare nessuno se non sé stesso”.
Ritrovare il miglior Pulisic—
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Il momento è delicato. Le difficoltà fisiche e la perdita della fascia in Nazionale alimentano dubbi e tensioni. Il Milan osserva con attenzione: ritrovare il miglior Pulisic è una necessità primaria in questo finale di stagione. Ora più che mai serve una risposta sul campo.
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