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I tifosi americani si scagliano contro Pulisic: “Non può incolpare nessuno se non sé stesso”

Pulisic criticato duramente negli Stati Uniti: le reazioni dei tifosi americani
Prestazione opaca con gli USA e pioggia critiche sui social: il momento difficile di Christian Pulisic continua a preoccupare anche il Milan
Redazione PM

Cresce l’ansia negli Stati Uniti in vista del Mondiale casalingo del 2026. Al centro delle discussioni c’è Christian Pulisic: l'attaccante del Milan sta attraversando un periodo complicato sia con la Nazionale sia in rossonero.

Pulisic tra difficoltà fisiche e rendimento in calo

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La sfida contro il Belgio di Saelemaekers ha confermato le sensazioni delle ultime settimane. Volontà e applicazione non sono mancate, ma l’impatto concreto sulla gara è stato pressoché nulolo. Pulisic è apparso ancora in ritardo di condizione, poco incisivo negli ultimi metri e lontano dalla brillantezza mostrata nella prima parte di stagione.

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Non segna con la maglia degli Stati Uniti dal 2024 e nel 2026 è ancora a secco anche con il Milan. Un’involuzione difficilmente comprensibile, soprattutto in un anno che dovrebbe accompagnarlo verso il grande appuntamento mondiale.

Le reazioni dei tifosi americani

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Sui social non sono mancate critiche pesanti da parte dei tifosi americani: vediamone alcune tra le più emblematiche.

I tifosi americani si scagliano contro Pulisic: “Non può incolpare nessuno se non sé stesso”- immagine 2

“Non è in forma e oggi ha giocato malissimo”, scrive un utente.

I tifosi americani si scagliano contro Pulisic: “Non può incolpare nessuno se non sé stesso”- immagine 3

Un altro attacca: “Questa ossessione per Pulisic mi sta stancando. Non fate delle belle incursioni per poi sparare il pallone 11 metri sopra la traversa”.

I tifosi americani si scagliano contro Pulisic: “Non può incolpare nessuno se non sé stesso”- immagine 4

C’è chi sottolinea la mancanza di incisività: “Sta facendo malissimo nel 2026. I giocatori di livello mondiale mettono in porta quel tiro di sinistro. Punto e basta”.

I tifosi americani si scagliano contro Pulisic: “Non può incolpare nessuno se non sé stesso”- immagine 5

Fino al commento più duro: “Non può incolpare nessuno se non sé stesso”.

Ritrovare il miglior Pulisic

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Il momento è delicato. Le difficoltà fisiche e la perdita della fascia in Nazionale alimentano dubbi e tensioni. Il Milan osserva con attenzione: ritrovare il miglior Pulisic è una necessità primaria in questo finale di stagione. Ora più che mai serve una risposta sul campo.

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