Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Ex Milan, Nesta e Maldini a pranzo insieme: la foto sui social scatena il tifo rossonero

MILAN SUI SOCIAL

Ex Milan, Nesta e Maldini a pranzo insieme: la foto sui social scatena il tifo rossonero

Nesta e Maldini a pranzo insieme: la foto social scatena i tifosi del Milan
I due ex difensori del Milan Alessandro Nesta e Paolo Maldini si sono ritrovati a pranzo insieme. Ecco la foto social che li ritrae assieme
Redazione

Ci sono giocatori che formano coppie destinate a rimanere impresse nella storia del calcio e nei cuori dei tifosi. Una di queste è sicuramente quella formata da Alessandro Nesta e Paolo Maldini. I due amici oggi si sono ritrovati per un pranzo insieme in cui il Milan è stato senza dubbio una delle portate principali.

Milan, che coppia fenomenale Maldini e Nesta

La foto, pubblicata su Instagram da 'Tempesta Perfetta' Nesta recita una descrizione semplice e concisa: "Pranzo speciale oggi", con hashtag dedicato all'ex dirigente rossonero in cui si legge "capitano".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Tonali si è sempre sentito un "Gattuso" quando tutti lo paragonavano a "Pirlo": la quota Milan della Nazionale

La foto ha scatenato la gioia e le emozioni dei tifosi rossoneri che hanno riempito la sezione commenti del post di cuori rossoneri e frasi con tanta nostalgia al proprio interno. I due, dal 2002, hanno composto una coppia difensiva straordinaria. I tifosi non dimenticano le grandi vittorie in Italia (due Scudetti) e, soprattutto, in campo Europeo, con le Champions League di Manchester e Atene impresse nella memoria.

Leggi anche
Milan, la quarta maglia arriva anche a Giroud: “Grazie mille. Forza Milan sempre” |...
Milan, Fofana è l’uomo del momento: il rapper Ernia canta la parodia dedicata al francese

© RIPRODUZIONE RISERVATA