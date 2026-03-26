Nesta e Maldini a pranzo insieme: la foto social scatena i tifosi del Milan

La foto ha scatenato la gioia e le emozioni dei tifosi rossoneri che hanno riempito la sezione commenti del post di cuori rossoneri e frasi con tanta nostalgia al proprio interno. I due, dal 2002, hanno composto una coppia difensiva straordinaria. I tifosi non dimenticano le grandi vittorie in Italia (due Scudetti) e, soprattutto, in campo Europeo, con le Champions League di Manchester e Atene impresse nella memoria.