Milan, il rapper Ernia canta la parodia 'Fofana' al suo concerto: il video

Youssouf Fofana è uno dei giocatori del momento al Milan . Dopo il match con la Lazio l'intervista all'Equipe in cui parlava di un ruolo in campo che non gli faceva bene per il futuro , poi la grande prestazione contro il Torino , con ritorno al gol .

Ernia canta la parodia di 'Berlino' dedicata a Fofana

Il francese si sta prendendo il Milan a suon di prestazioni e il futuro rimane incerto. Intanto l'ex Monaco sta entrando nel cuore di tutti, anche attraverso una simpatica parodia social. Parliamo della canzone intitolata 'Fofana' che da alcune settimane sta spopolando sui social. Sulle note della hit 'Berlino' del rapper milanese e milanista Ernia, la canzone recita un testo divertente con protagonista il centrocampista del Milan.