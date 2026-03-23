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Milan, Fofana è l’uomo del momento: il rapper Ernia canta la parodia dedicata al francese

Milan, il rapper Ernia canta la parodia 'Fofana' al suo concerto: il video
Fofana trascina il Milan e diventa virale: parodia di “Berlino” spopola, Ernia la cita live. Intanto il francese convince anche in campo
Redazione

Youssouf Fofana è uno dei giocatori del momento al Milan. Dopo il match con la Lazio l'intervista all'Equipe in cui parlava di un ruolo in campo che non gli faceva bene per il futuro, poi la grande prestazione contro il Torino, con ritorno al gol.

Ernia canta la parodia di 'Berlino' dedicata a Fofana

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Il francese si sta prendendo il Milan a suon di prestazioni e il futuro rimane incerto. Intanto l'ex Monaco sta entrando nel cuore di tutti, anche attraverso una simpatica parodia social. Parliamo della canzone intitolata 'Fofana' che da alcune settimane sta spopolando sui social. Sulle note della hit 'Berlino' del rapper milanese e milanista Ernia, la canzone recita un testo divertente con protagonista il centrocampista del Milan.

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La parodia è perfino arrivata allo stesso Matteo Professione, nome e cognome di Ernia. Durante il suo ultimo concerto a Roma, il rapper ha modificato l'ultimo ritornello della canzone. Al posto che cantare "che, per quanto non voglia, anche la pioggia di Berlino poi passerà", Ernia ha sostituito la parte finale con "la pioggia su San Siro poi passerà". Chiaro riferimento alla parodia dedicata a Fofana, con ghigno facciale annesso.

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Intanto ricordiamo i numeri di un giocatore molto sottovalutato in questa stagione fatta di alti e bassi: 2 gol e 4 assist in 28 presenze stagionali. Massimiliano Allegri adesso spera che i suoi numeri possano ancora aggiornarsi nelle prossime gare di Serie A.

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