Milan, il rapper Ernia canta la parodia 'Fofana' al suo concerto: il video

La parodia è perfino arrivata allo stesso Matteo Professione, nome e cognome di Ernia. Durante il suo ultimo concerto a Roma, il rapper ha modificato l'ultimo ritornello della canzone. Al posto che cantare "che, per quanto non voglia, anche la pioggia di Berlino poi passerà", Ernia ha sostituito la parte finale con "la pioggia su San Siro poi passerà". Chiaro riferimento alla parodia dedicata a Fofana, con ghigno facciale annesso.
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Intanto ricordiamo i numeri di un giocatore molto sottovalutato in questa stagione fatta di alti e bassi: 2 gol e 4 assist in 28 presenze stagionali. Massimiliano Allegri adesso spera che i suoi numeri possano ancora aggiornarsi nelle prossime gare di Serie A.
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