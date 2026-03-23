Milan, Saelemaekers su Instagram: 'Missione completata! Andiamo avanti'

Napoli-Milan e Inter-Roma, la giornata che decide lo scudetto: possibili combinazioni e calendari a confronto
Milan, l'esultanza di Saelemaekers—
Dopo l'intervallo il Milan cambia sistema: si passa al 4-3-3. L'uomo chiave per giocare con questo modulo, senza sbilanciarsi eccessivamente, è Saelemaekers. Allegri lo ha definito: "Il nostro giocatore di equilibrio".
Al termine del match contro il Torino, l'esterno belga ha manifestato tutta la sua felicità in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.
https://www.instagram.com/p/DWMSZQBAvKg/?img_index=1
"Missione completata ieri sera. Andiamo avanti!".
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