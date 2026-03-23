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Milan, Saelemaekers esulta dopo il 3-2 rifilato al Torino: “Missione completata! Andiamo avanti”.

Milan, Saelemaekers su Instagram: 'Missione completata! Andiamo avanti'
Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan classe 1999, ha festeggiato la vittoria contro il Torino con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram
Redazione PM

Vittoria importante del Milan che, grazie al 3-2 rifilato al Torino, scavalca il Napoli e si riprende il secondo posto in classifica. I rossoneri passano in vantaggio al 37' minuto con un missile di Pavlovic dalla distanza che fulmina Paleari. A pochi istanti dall'intervallo, però, Simeone ristabilisce la parità.

Nel secondo tempo il Diavolo torna in campo con un altro spirito e, nel giro di due minuti, segna due reti con Rabiot e Fofana che mettono ko il Torino. La squadra di D'aversa accorcia le distanze nel finale: Vlasic trasforma un calcio di rigore conquistato dal 'Cholito'.

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Dopo l'intervallo il Milan cambia sistema: si passa al 4-3-3. L'uomo chiave per giocare con questo modulo, senza sbilanciarsi eccessivamente, è Saelemaekers. Allegri lo ha definito: "Il nostro giocatore di equilibrio".

Al termine del match contro il Torino, l'esterno belga ha manifestato tutta la sua felicità in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

https://www.instagram.com/p/DWMSZQBAvKg/?img_index=1

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"Missione completata ieri sera. Andiamo avanti!".

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