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Milan-Torino, rabbia con la difesa e per il rigore, poi l’esultanza: il solito show di Allegri

Milan-Torino, rabbia con la difesa e per il rigore, poi l'esultanza: il solito show di Allegri
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è stato come al solito un leone in gabbia in panchina. Ecco i retroscena contro il Torino da 'DAZN'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha vinto contro il Torino. Nei minuti finali è andato in scena il solito show di Massimiliano Allegri che resta un leone in gabbia in panchina. Ecco tutti i retroscena svelati da 'DAZN'.

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"Dal momento del tiro Simeone con la parata di Maignan sul 3-1, Allegri corre immediatamente a fare i cambi mettendo Nkunku e Ricci al posto di Fofana e Fullkrug. Se la prende con i giocatori in campo perché non stanno difendendo bene, stanno rischiando troppo". E le immagini mostrano un Allegri che urla verso la sua difesa. Poi sollecita i due cambi a velocizzarsi. Poi le parole a Doveri sul rigore: "Io ci provo a stare calmo, ma così mi fate passare la voglia. Io smetto". Sul corner finale del Milan nessuno in area di rigore perché Allegri voleva che si giocasse vicino alla bandierina per perdere tempo. Come al solito l'allenatore rientra di corsa negli spogliatoi, ma stavolta festeggiando con due pugni all'aria, cosa inusuale per Allegri.

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