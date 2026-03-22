"Dal momento del tiro Simeone con la parata di Maignan sul 3-1, Allegri corre immediatamente a fare i cambi mettendo Nkunku e Ricci al posto di Fofana e Fullkrug. Se la prende con i giocatori in campo perché non stanno difendendo bene, stanno rischiando troppo". E le immagini mostrano un Allegri che urla verso la sua difesa. Poi sollecita i due cambi a velocizzarsi. Poi le parole a Doveri sul rigore: "Io ci provo a stare calmo, ma così mi fate passare la voglia. Io smetto". Sul corner finale del Milan nessuno in area di rigore perché Allegri voleva che si giocasse vicino alla bandierina per perdere tempo. Come al solito l'allenatore rientra di corsa negli spogliatoi, ma stavolta festeggiando con due pugni all'aria, cosa inusuale per Allegri.