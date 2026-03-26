Il Milan ha giocato con la quarta maglia stagionale contro il Torino: i giocatori di movimento hanno indossato la maglia in versione grigia, Maignan quella in versione rossa. Chi ha di recente ricevuto il quarto kit del Diavolo è anche l'ex attaccante rossonero Olivier Giroud che sta ancora sorprendendo in Francia. Sui profili social del Milan e dell'attaccante del Lille è stato pubblicato un breve video riguardo la quarta maglia del club di questa stagione, in particolare la versione grigia.