Il Milan ha giocato con la quarta maglia stagionale contro il Torino: i giocatori di movimento hanno indossato la maglia in versione grigia, Maignan quella in versione rossa. Chi ha di recente ricevuto il quarto kit del Diavolo è anche l'ex attaccante rossonero Olivier Giroud che sta ancora sorprendendo in Francia. Sui profili social del Milan e dell'attaccante del Lille è stato pubblicato un breve video riguardo la quarta maglia del club di questa stagione, in particolare la versione grigia.
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Milan, la quarta maglia arriva anche a Giroud: “Grazie mille. Forza Milan sempre” | Video
Sui profili social del Milan e di Oliver Giroud è stato pubblicato un breve video riguardo la quarta maglia del Milan di questa stagione. Ecco le parole dell'ex attaccante rossonero
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"Eccola arrivata la quarta maglia del Milan. Grazie mille e un abbraccio a tutti i Milanisti, forza Milan sempre". Nel video possiamo vedere un Giroud sorridente e felice che parla fluentemente ancora l'italiano. La punta è entrata nel cuore dei tifosi del Milan per i suoi gol e per il senso d'appartenenza che ha dimostrato nelle sue stagioni in rossonero. In carriera il francese ha segnato 49 gol con 20 assist in 132 presenze con il Milan.
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