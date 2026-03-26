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Milan, la quarta maglia arriva anche a Giroud: “Grazie mille. Forza Milan sempre” | Video

Milan, la quarta maglia arriva anche Giroud: 'Grazie mille. Forza Milan sempre' | Video
Sui profili social del Milan e di Oliver Giroud è stato pubblicato un breve video riguardo la quarta maglia del Milan di questa stagione. Ecco le parole dell'ex attaccante rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha giocato con la quarta maglia stagionale contro il Torino: i giocatori di movimento hanno indossato la maglia in versione grigia, Maignan quella in versione rossa. Chi ha di recente ricevuto il quarto kit del Diavolo è anche l'ex attaccante rossonero Olivier Giroud che sta ancora sorprendendo in Francia. Sui profili social del Milan e dell'attaccante del Lille è stato pubblicato un breve video riguardo la quarta maglia del club di questa stagione, in particolare la versione grigia.

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"Eccola arrivata la quarta maglia del Milan. Grazie mille e un abbraccio a tutti i Milanisti, forza Milan sempre". Nel video possiamo vedere un Giroud sorridente e felice che parla fluentemente ancora l'italiano. La punta è entrata nel cuore dei tifosi del Milan per i suoi gol e per il senso d'appartenenza che ha dimostrato nelle sue stagioni in rossonero. In carriera il francese ha segnato 49 gol con 20 assist in 132 presenze con il Milan.

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