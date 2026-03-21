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MILAN-TORINO

Milan-Torino, i rossoneri indosseranno la nuova quarta maglia per la stagione 2025-2026

Nuova quarta maglia Milan 2025-2026 25 febbraio 2026
In Milan-Torino di questo pomeriggio, alle ore 18:00 a 'San Siro', i rossoneri di Massimiliano Allegri scenderanno in campo indossando la nuova quarta maglia per la stagione 2025-2026. Rispetto al Parma, colori invertiti tra portiere e giocatori
Daniele Triolo Redattore 

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà a 'San Siro' il Torino di Roberto D'Aversa per la 30esima giornata di Serie A. Una partita che il Diavolo - ieri superato in classifica dal Napoli, vittorioso 1-0 sul campo del Cagliari - dovrà fare sua ad ogni costo. Per tornare davanti ai partenopei in graduatoria, compiendo così un piccolo passo in avanti verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. E, perché no, per continuare a sognare lo Scudetto fin quando la matematica lo consentirà.

Milan-Torino, spazio alla nuova quarta maglia 2025-2026

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Per la sfida di oggi pomeriggio contro i granata, il Milan scenderà in campo con la nuova quarta maglia confezionata da PUMA in collaborazione con Slam Jam per la stagione 2025-2026. Non si tratterà, però, di una 'prima' stagionale. Come si ricorderà, i rossoneri l'hanno già indossata lo scorso 22 febbraio, sempre a 'San Siro', in occasione della partita poi persa (0-1) tra mille polemiche contro il Parma con un gol nel finale di gara molto contestato.

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Rispetto alla partita contro il Parma, però, come già successo nelle ultime due stagioni (2023-2024 con le divise bianca e nera confezionate da PUMA con Pleasures e 2024-2025 con quelle rossa e nera prodotte sempre dall'azienda tedesca, ma con Off-White), si invertiranno i colori. Sarà il portiere Mike Maignan, stavolta, ad indossare la maglia rossa, portata dai giocatori in campo durante il match contro i ducali, mentre i calciatori di movimento vestiranno la maglia argento.

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