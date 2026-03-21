Rispetto alla partita contro il Parma, però, come già successo nelle ultime due stagioni (2023-2024 con le divise bianca e nera confezionate da PUMA con Pleasures e 2024-2025 con quelle rossa e nera prodotte sempre dall'azienda tedesca, ma con Off-White), si invertiranno i colori. Sarà il portiere Mike Maignan, stavolta, ad indossare la maglia rossa, portata dai giocatori in campo durante il match contro i ducali, mentre i calciatori di movimento vestiranno la maglia argento.