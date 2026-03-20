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SERIE A

Milan, ufficiali le date e gli orari delle prossime giornate: ecco quando giocano i rossoneri

Milan, ufficiali le date e gli orari delle prossime giornate: ecco quando giocano i rossoneri - immagine 1
La Lega Serie A ha finalmente reso noti date e orari delle prossime giornate: ecco quando giocherà il Milan di Massimiliano Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La Lega Serie A ha finalmente reso noti date, orari e assegnazioni televisive delle giornate di Serie A che vanno dalla 32ª alla 34ª. I rossoneri di Massimiliano Allegri affronteranno rispettivamente Udinese,Verona e Juventus l'11 aprile alle ore 18:00, il 19 aprile alle ore 15:00 e il 26 aprile alle ore 20:45. Ecco, di seguito, il calendario completo:

Milan, rivelate le date e orari delle prossime giornate

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32ª GIORNATA

10/04/2026, Venerdi 20.45: Roma - Pisa DAZN/SKY

11/04/2026, Sabato 15.00: Cagliari - Cremonese DAZN

11/04/2026, Sabato 15.00: Torino - Verona DAZN

11/04/2026, Sabato 18.00: Milan - Udinese DAZN

11/04/2026, Sabato 20.45: Atalanta - Juventus DAZN/SKY

12/04/2026, Domenica 12.30: Genoa - Sassuolo DAZN

12/04/2026, Domenica 15.00: Parma - Napoli DAZN

12/04/2026, Domenica 18.00: Bologna - Lecce DAZN/SKY

12/04/2026, Domenica 20.45: Como - Inter DAZN

13/04/2026, Lunedi 20.45: Fiorentina - Lazio DAZN

33ª GIORNATA

17/04/2026, Venerdi 18.30: Sassuolo - Como DAZN

17/04/2026, Venerdi 20.45: Inter - Cagliari DAZN/SKY

18/04/2026, Sabato 15.00: Udinese - Parma DAZN

18/04/2026, Sabato 18.00: Napoli - Lazio DAZN

18/04/2026, Sabato 20.45: Roma - Atalanta DAZN/SKY

19/04/2026, Domenica 12.30: Cremonese - Torino DAZN/SKY

19/04/2026, Domenica 15.00: Verona - Milan DAZN

19/04/2026, Domenica 18.00: Pisa - Genoa DAZN/SKY

19/04/2026, Domenica 20.45: Juventus - Bologna DAZN

20/04/2026, Lunedi 20.45: Lecce - Fiorentina DAZN

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34ª GIORNATA

24/04/2026, Venerdi 20.45: Napoli - Cremonese DAZN

25/04/2026, Sabato 15.00: Parma - Pisa DAZN

25/04/2026, Sabato 18.00: Bologna - Roma DAZN

25/04/2026, Sabato 20.45: Verona - Lecce DAZN/SKY

26/04/2026, Domenica 12.30: Fiorentina - Sassuolo DAZN

26/04/2026, Domenica 15.00: Genoa - Como DAZN

26/04/2026, Domenica 18.00: Torino - Inter DAZN/SKY

26/04/2026, Domenica 20.45: Milan - Juventus DAZN

27/04/2026, Lunedi 18.30: Cagliari - Atalanta DAZN

27/04/2026, Lunedì 20.45: Lazio - Udinese DAZN/SKY

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