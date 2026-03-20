La Lega Serie A ha finalmente reso noti date e orari delle prossime giornate: ecco quando giocherà il Milan di Massimiliano Allegri

La Lega Serie A ha finalmente reso noti date, orari e assegnazioni televisive delle giornate di Serie A che vanno dalla 32ª alla 34ª. I rossoneri di Massimiliano Allegri affronteranno rispettivamente Udinese,Verona e Juventus l'11 aprile alle ore 18:00, il 19 aprile alle ore 15:00 e il 26 aprile alle ore 20:45. Ecco, di seguito, il calendario completo: