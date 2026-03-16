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PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Trevisani: “Al Milan è mancato tutto. Facile prendersela con Leao, ma il rendimento di Pulisic è drammatico”

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Trevisani: “Al Milan è mancato tutto. Facile prendersela con Leao, ma il rendimento di Pulisic è drammatico”

Trevisani: 'Al Milan è mancato tutto. Facile prendersela con Leao, ma il rendimento di Pulisic è drammatico'
Riccardo Trevisani, giornalista sportivo di 'SportMediaset', dopo Lazio-Milan 1-0 di ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma, ha parlato della partita dei rossoneri di Massimiliano Allegri e della prova di Christian Pulisic a 'Pressing'
Daniele Triolo Redattore 

Sconfitta, 0-1, per il Milan di Massimiliano Allegri ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri: un gol di Gustav Isaksen al 26' ha mandato k.o. i rossoneri nel posticipo domenicale della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Ma, soprattutto, ha spedito il Diavolo a - 8 dall'Inter capolista del campionato. Verosimilmente naufragato qualsiasi sogno Scudetto per il Milan.

Lazio-Milan 1-0, così Trevisani nel post-partita di 'Pressing'

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Dopo Lazio-Milan, negli studi di 'Pressing', trasmissione in onda su 'Italia Uno', il giornalista sportivo e telecronista di 'SportMediaset', Riccardo Trevisani, si è soffermato, inizialmente, sulla prestazione di Rafael Leao (uscito dal campo al 67' tra le polemiche) per poi ampliare il suo discorso all'intera prova offerta dal Milan - che avrebbe potuto riaprire i giochi Scudetto - nella Capitale.

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"La prestazione di Leao non è stata positiva, ma faccio fatica a prendermela solo con un giocatore - ha detto Trevisani dopo Lazio-Milan -. A parte Strahinja Pavlovic e Alexis Saelemaekers, non avrei dato una sufficienza, hanno giocato tutti male. Perfino Luka Modrić ha giocato male. La Lazio aveva tante assenze, ma al Milan è mancato tutto: idee, cuore, gioco e atteggiamento. Non hanno capito che questa era una partita irripetibile perché con l'Inter in queste condizioni una partita così non ti ricapita più. E' una partita difficile da spiegare".

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Chiosa di Trevisani su Christian Pulisic, ancora una volta autore di una prova proprio anonima. "Pulisic non segna da tre mesi. Poi ha un atteggiamento che ti fa incazzare di meno perché Leao ciondola e ride e quindi è più facile prendersela con Leao, ma il rendimento di Pulisic negli ultimi tre mesi è drammatico".

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