"La prestazione di Leao non è stata positiva, ma faccio fatica a prendermela solo con un giocatore - ha detto Trevisani dopo Lazio-Milan -. A parte Strahinja Pavlovic e Alexis Saelemaekers, non avrei dato una sufficienza, hanno giocato tutti male. Perfino Luka Modrić ha giocato male. La Lazio aveva tante assenze, ma al Milan è mancato tutto: idee, cuore, gioco e atteggiamento. Non hanno capito che questa era una partita irripetibile perché con l'Inter in queste condizioni una partita così non ti ricapita più. E' una partita difficile da spiegare".
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Chiosa di Trevisani su Christian Pulisic, ancora una volta autore di una prova proprio anonima. "Pulisic non segna da tre mesi. Poi ha un atteggiamento che ti fa incazzare di meno perché Leao ciondola e ride e quindi è più facile prendersela con Leao, ma il rendimento di Pulisic negli ultimi tre mesi è drammatico".
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