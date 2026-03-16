"La prestazione di Leao non è stata positiva, ma faccio fatica a prendermela solo con un giocatore - ha detto Trevisani dopo Lazio-Milan -. A parte Strahinja Pavlovic e Alexis Saelemaekers, non avrei dato una sufficienza, hanno giocato tutti male. Perfino Luka Modrić ha giocato male. La Lazio aveva tante assenze, ma al Milan è mancato tutto: idee, cuore, gioco e atteggiamento. Non hanno capito che questa era una partita irripetibile perché con l'Inter in queste condizioni una partita così non ti ricapita più. E' una partita difficile da spiegare".