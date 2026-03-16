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Milan, De Winter: “Faticato nel primo tempo anche per merito della Lazio. Sulla classifica …”

Milan, De Winter: 'Faticato nel primo tempo anche per merito della Lazio. Sulla classifica ...'
Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Daniele Triolo Redattore 

Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lazio-Milan, così De Winter nel post-partita di 'SportMediaset'

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"Se si è parlato troppo della corsa Scudetto? No, abbiamo affrontato la partita come le altre volte. Nel primo tempo abbiamo faticato anche per merito della Lazio. Ora pensiamo alla prossima partita. Noi pensiamo partita per partita, poi è normale guardare la classifica, ma pensiamo ad una partita alla volta".

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"Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Loro sono ripartiti forte, però è anche merito loro che hanno fatto una bella partita. Classifica? Dobbiamo cercare di fare il meglio possibile in ogni partita e fare più punti possibili, poi vediamo cosa succede".

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