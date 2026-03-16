Lazio-Milan 1-0, male Leao. Una brutta prestazione di tutta la squadra con un attacco impalpabile dal primo all'ultimo minuto. La partita dell'attaccante rossonero è stata sottotono in generale e con numeri davvero bassi. Queste le statistiche più importanti (dati da Sofascore): 0 dribbling tentati e riusciti che per un giocatore come Rafa è quasi un delitto. 4 possessi persi. Praticamente nullo il suo contributo in difesa (0 contrasti vinti, 0 intercetti). In attacco 0 gol, 0 assist XG (gol attesi) bassissimi: 0,22. Soli due tiri di cui uno in porta. Solo 18 tocchi in tutta la partita, 0 falli subiti. Insomma numeri troppo, troppo bassi per un calciatore forte e con le qualità di Leao. Ecco le sue pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>