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Allegri dopo Lazio-Milan: “La corsa Champions si è complicata. Pulisic? Guardiamo questo lato positivo”

Allegri dopo Lazio-Milan: 'La corsa Champions si è complicata. Pulisic? Guardiamo questo lato positivo'
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lazio-Milan 1-0, così Allegri nel post-partita di 'SportMediaset'

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Sulla partita: "Abbiamo fatto un primo tempo brutto tecnicamente e poi ci siamo esposti troppo ai loro contropiede e agli uno contro uno, abbiamo perso tutti i duelli. Nella ripresa abbiamo fatto meglio. La Lazio ha fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo si è difesa. Noi abbiamo sbagliato troppo"

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Sul Milan che ha pensato troppo allo Scudetto: "A posteriori si potrebbe dire di sì, ma una squadra che punta a vincere lo Scudetto non può avere certi pensieri. Corsa Scudetto più complicata? E' la corsa Champions che si è complicata, ora abbiamo 6 punti sul Como e 7 sulla Juventus con cui dobbiamo ancora giocare. Bisogna archiviare subito e fare una bella settimana di lavoro in vista del Torino".

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Sulla reazione di Rafael Leao dopo il cambio: "Era un po' nervoso perché ci sono state un paio di occasioni in cui poteva essere servito e non è stato servito. Se mancano i i suoi gol e quelli di Christian Pulisic? Vediamo il lato positivo: Pulisic ha calciato 5 volte in porta, poteva certamente essere più preciso. Lo sarà in futuro".

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