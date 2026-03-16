Lazio-Milan 1-0, così Allegri nel post-partita di 'SportMediaset'

Sulla partita: "Abbiamo fatto un primo tempo brutto tecnicamente e poi ci siamo esposti troppo ai loro contropiede e agli uno contro uno, abbiamo perso tutti i duelli. Nella ripresa abbiamo fatto meglio. La Lazio ha fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo si è difesa. Noi abbiamo sbagliato troppo"