Sul Milan che ha pensato troppo allo Scudetto: "A posteriori si potrebbe dire di sì, ma una squadra che punta a vincere lo Scudetto non può avere certi pensieri. Corsa Scudetto più complicata? E' la corsa Champions che si è complicata, ora abbiamo 6 punti sul Como e 7 sulla Juventus con cui dobbiamo ancora giocare. Bisogna archiviare subito e fare una bella settimana di lavoro in vista del Torino".
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Sulla reazione di Rafael Leao dopo il cambio: "Era un po' nervoso perché ci sono state un paio di occasioni in cui poteva essere servito e non è stato servito. Se mancano i i suoi gol e quelli di Christian Pulisic? Vediamo il lato positivo: Pulisic ha calciato 5 volte in porta, poteva certamente essere più preciso. Lo sarà in futuro".
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