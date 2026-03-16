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PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Costacurta: “Milan, guardati dietro. Leao non l’avrei tolto. Per me era arrabbiato perché …”

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Costacurta: “Milan, guardati dietro. Leao non l’avrei tolto. Per me era arrabbiato perché …”

Costacurta: 'Milan, guardati dietro. Leao non l'avrei tolto. Per me era arrabbiato perché ...'
Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore rossonero e oggi opinionista per 'Sky Sport', dopo Lazio-Milan, ha commentato la sconfitta del Diavolo di Massimiliano Allegri e l'uscita polemica dal campo di Rafael Leao
Daniele Triolo Redattore 

Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista per 'Sky Sport', ha commentato - nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club - L'Originale', la sconfitta dei rossoneri di Massimiliano Allegri (0-1) allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Lazio-Milan 1-0, l'analisi di Costacurta nel post-partita di 'Sky Sport'

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Un k.o. che, di fatto, cancella il Milan dai giochi Scudetto e lo butta nuovamente in pasto alla bagarre per la conquista di un posto in Champions League che sembrava blindato dopo il successo nel derby contro l'Inter della scorsa settimana. “8 punti a 9 giornate dalla fine sono tanti. Se fossi in quella squadra lì comincerei a pensare a quelle che sono dietro”, ha detto Costacurta subito dopo Lazio-Milan.

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L'ex centrale del Milan di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, poi, ha commentato il nervosismo palesato da Rafael Leao nel momento della sua sostituzione, al 67', con Niclas Füllkrug. Costacurta non è sembrato essere d'accordo con la decisione di Allegri. "Sono rimasto esterrefatto per il fatto che, nonostante alcuni ottimi scatti di Leao, Christian Pulisic non lo ha mai servito. 'Capitan America' preferisce darlo ad altri e fa capire. Io ho fatto lo stesso movimento di Leao: “Dagliela, dagliela!”. Lui non era arrabbiato per il cambio, ma per il mancato passaggio di Pulisic - ha spiegato Costacurta -. Io Leao non lo avrei tolto, lo avrei spostato. Però non è che dobbiamo sempre sperare e aspettarlo".

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Pertanto, questo Lazio-Milan è catalogabile come grande occasione persa, per Leao e per i rossoneri. "Si, per me questa del Milan è una grande occasione persa, per mettere pressione, per vedere come avrebbero reagito i più forti. I primi 10 minuti la Lazio sembrava avvelenata, quando doveva esserlo il Milan. Il messaggio che mandi all’inizio è importante per il proseguo della partita. Poi per carità, ha fatto anche una partita discreta, ma non si possono regalare i minuti”, la chiosa di Costacurta sul tema.

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