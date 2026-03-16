L'ex centrale del Milan di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, poi, ha commentato il nervosismo palesato da Rafael Leao nel momento della sua sostituzione, al 67', con Niclas Füllkrug. Costacurta non è sembrato essere d'accordo con la decisione di Allegri. "Sono rimasto esterrefatto per il fatto che, nonostante alcuni ottimi scatti di Leao, Christian Pulisic non lo ha mai servito. 'Capitan America' preferisce darlo ad altri e fa capire. Io ho fatto lo stesso movimento di Leao: “Dagliela, dagliela!”. Lui non era arrabbiato per il cambio, ma per il mancato passaggio di Pulisic - ha spiegato Costacurta -. Io Leao non lo avrei tolto, lo avrei spostato. Però non è che dobbiamo sempre sperare e aspettarlo".