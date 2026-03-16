Quindi, Di Canio è passato a parlare dell'atteggiamento di Rafael Leão, che ha palesato un nervosismo eccessivo nel momento della sua sostituzione. “Il Milan ha sempre trovato difficoltà con squadre anche meno dotate della Lazio, soprattutto quando deve fare gioco. Leao cammina, che ti dà solo la soluzione della palla in contropiede. Non puoi vedere un giocatore che cammina per 70 minuti mentre gli altri si sacrificano e si arrabbia perché non lo servono. Questa cosa la deve risolvere Allegri. Oggi Max si arrabbia come una bestia perché vede questa diatriba, uno si impegna e cerca di legare il gioco (Christian Pulisic, n.d.r.), non facendolo con lui (Leao, n.d.r.) … mi hai rotto. Io lo avrei tolto”.