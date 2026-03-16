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PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Bergomi: “C’è un Milan con e un Milan senza Rabiot. Giocare senza punta funziona solo se …”

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Bergomi: “C’è un Milan con e un Milan senza Rabiot. Giocare senza punta funziona solo se …”

Bergomi: 'C'è un Milan con e un Milan senza Rabiot. Giocare senza punta funziona solo se ...'
Giuseppe 'Beppe' Bergomi, ex difensore di Inter e Nazionale Italiana, oggi opinionista e telecronista per 'Sky Sport', ha commentato la sconfitta del Milan di Massimiliano Allegri in casa della Lazio cercando di individuarne le cause
Daniele Triolo Redattore 

Lazio-Milan, posticipo domenicale della 29^ giornata della Serie A 2025-2026, è terminato 1-0 per i biancocelesti di Maurizio Sarri in virtù di un gol di Gustav Isaksen al 26': per i rossoneri di Massimiliano Allegri, ora a - 8 dall'Inter, capolista del campionato, è probabilmente la parola 'fine' su qualsiasi discorso per lo Scudetto.

Lazio-Milan 1-0, così Bergomi nel post-partita di 'Sky Sport'

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Ma la stagione non è certo finita qui: il Milan di Allegri dovrà lottare per conquistare un piazzamento utile per disputare la prossima edizione della Champions League. Nel post-partita dello stadio 'Olimpico', Giuseppe 'Beppe' Bergomi, ex difensore di Inter e Nazionale Italiana, apprezzato opinionista e telecronista per 'Sky Sport', ha cercato di individuare le cause della débâcle rossonera.

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"Il Milan senza punta di sfondamento funziona per il tipo di partita che vuoi fare. Il primo tempo il Milan non l’ha fatto bene, nel secondo ha cercato di creare qualcosa. In campo aperto qualche limite in più lo ha questa squadra, e va un po’ in difficoltà. A quel punto deve cambiare, ma un Milan senza punta funziona se devi fare un determinato tipo di partita”, ha detto Bergomi a 'Sky Calcio Club - L'Originale'.

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Bergomi ha chiosato evidenziando, però, come nel Diavolo abbia pesato - moltissimo - l'assenza dal campo di Adrien Rabiot. “C’è un Milan con Rabiot e senza Rabiot. Abbiamo sempre esaltato due acquisti, lui e Luka Modrić, e in mezzo al campo Rabiot sposta tanto averlo e non averlo perché ha determinate caratteristiche”.

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