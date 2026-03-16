"Il Milan senza punta di sfondamento funziona per il tipo di partita che vuoi fare. Il primo tempo il Milan non l’ha fatto bene, nel secondo ha cercato di creare qualcosa. In campo aperto qualche limite in più lo ha questa squadra, e va un po’ in difficoltà. A quel punto deve cambiare, ma un Milan senza punta funziona se devi fare un determinato tipo di partita”, ha detto Bergomi a 'Sky Calcio Club - L'Originale'.

Bergomi ha chiosato evidenziando, però, come nel Diavolo abbia pesato - moltissimo - l'assenza dal campo di Adrien Rabiot. “C’è un Milan con Rabiot e senza Rabiot. Abbiamo sempre esaltato due acquisti, lui e Luka Modrić, e in mezzo al campo Rabiot sposta tanto averlo e non averlo perché ha determinate caratteristiche”.